Slovensko zasiahlo ďalšie zemetrasenie: Otrasy cítili pred pár minútami v okolí tohto mesta

Juhozápad Slovenska zasiahlo ďalšie zemetrasenie. Podľa portálu iMeteo malo predbežne silu 3,1, čo je pre ľudí pomerne citeľné. Epicentrum sa opäť nachádzalo v okolí Šamorína.
Zem sa podľa dostupných informácií triasla po 9:00, presne o 9:02. Podľa EMSC malo zemetrasenie silu 3,0. Epicentrum sa nachádzalo 23 kilometrov od Bratislavy a 3 kilometre juhovýchodne od Šamorína.
Správu aktualizujeme.
