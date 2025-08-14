Na Jadrane vyplavilo na plytčinu niečo nechutné: Ľudí to poriadne vydesilo, vo vode sa pritom kúpu rodiny s deťmi

Ľudia našli v plytkej vode odrezané hlavy a vnútornosti žralokov.

Na chorvátskom polostrove Pelješac, konkrétne v obci Sreser, našli obyvatelia v plytkej vode odrezané hlavy a vnútornosti žralokov. Fotografie tohto činu zaslal čitateľ miestnemu spravodajskému portálu s otázkou, či je bežné, že sa tieto živočíchy ulovia a ich zvyšky nahádžu späť do mora.

Išlo o žraloka druhu Mustelus punctulatus, ktorého lov je v Chorvátsku síce povolený, no populácia je už na hranici udržateľnosti. O incidente píše web morski.hr. Podľa odborníka na žraloky Dr. Andreja Gajića sa tento druh často vyskytuje v južnom Jadrane a loví sa prevažne sieťami v hĺbke 50 až 150 metrov, no aj inými nástrojmi v plytších oblastiach.

Problémový lov žralokov

Medzi úlovkami sú často gravidné samice. Gajić upozorňuje, že v Jadrane je tento druh ohrozený, a preto by bolo nutné zaviesť regulácie, napríklad minimálnu povolenú veľkosť úlovku. Problém sa netýka len Jadranu, celosvetovo každoročne v dôsledku ľudskej činnosti zahynie približne 100 miliónov žralokov. Dôvodom je najmä nadmerný rybolov a dopyt po produktoch zo žralokov.

Za posledných 50 rokov klesla populácia žralokov o približne 70 %, pričom tieto obávané predátory celosvetovo spôsobia len 6 až 8 ľudských úmrtí ročne.

