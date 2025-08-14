Klepli im po prstoch: Enviropolícia odhalila nelegálny chov psov, boli v otrasných podmienkach, niektoré aj mŕtve

Smrad rozkladajúcej sa potravy, špinavá voda a pohľad na vychudnuté psy, ktoré sa snažia ukryť do polorozpadnutých búd. Takýto obraz sa naskytol policajtom počas akcie Kríženec v utorok 12. augusta 2025.
Podľa informácií Polície Slovenskej republiky bolo na mieste 36 živých psov a 3 mŕtve šteňatá, ktoré nemali ani týždeň. „Išlo prevažne o krížencov malých plemien (čivava, špic, jazvečík), ktoré žili v nevhodných podmienkach – bez vakcinácie, bez čipovania, často so zdravotnými problémami, parazitmi a viditeľnými zraneniami,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.
Psy prežívali v špine a o hlade
Na pozemku nebolo nič, čo by sa dalo nazvať bezpečným prístreškom. „Psy mali k dispozícii len provizórne prístrešky s ostrými hranami, znečistenú vodu a potravu v značnom štádiu rozkladu,“ píše polícia. Žiadne oplotenie im nebránilo vybehnúť na cestu a ohroziť seba aj ľudí. Mnohé mali neliečené zranenia a parazity, iné ledva stáli na nohách od vyčerpania.
Za účasti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza boli všetky psy zhabané, začipované a rozvezené do karantény v útulkoch a občianskych združeniach po celom Slovensku. Čaká ich liečba, starostlivosť a hádam aj nový domov.
Trestné stíhanie už beží
Polícia potvrdila, že v súvislosti s týmto prípadom začala trestné stíhanie. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodali enviropolicajti.
