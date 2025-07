Na Islande začala sopečná erupcia: Trhlina má kilometer, vychádza z nej žeravá láva. Ľudí okamžite evakuovali

Na islandskom polostrove Reykjanes sa v stredu začala ďalšia sopečná erupcia, v poradí už dvanásta od roku 2021. Oznámil to tamojší meteorologický úrad, píše TASR na základe správ agentúr Reuters a DPA.

Meteorologický úrad ohlásil erupciu krátko pred 06.00 h SELČ. Na riedko osídlenom polostrove Reykjanes ležiacom juhozápadne od hlavného mesta Reykjavík sa podľa jeho údajov otvorila 700- až 1000-metrová vulkanická trhlina. Ako píše DPA, došlo k tomu po sérii otrasov.

Takýto sopečný výbuch je známy ako puklinová erupcia, charakteristická tým, že lávové prúdy pri nej vychádzajú z dlhých vulkanických trhlín v zemskej kôre a nie z centrálneho krátera. Láva na Reykjanes nateraz nepredstavuje hrozbu pre hlavné mesto Reykjavík a dosiaľ nespôsobila ani nijaké výrazné rozptýlenie popola do stratosféry, takže nenarušila leteckú dopravu.

