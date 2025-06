Na dráhe ukázal omnoho viac než len formu: Bežcovi počas šprintu vykuklo prirodzenie. Video obletelo sociálne siete

Atletické preteky Zlatá tretra v Ostrave ponúkli divákom nielen športový zážitok, ale aj virálny moment, ktorý okamžite obletel internet. Počas finále behu na 400 metrov cez prekážky sa americkému šprintérovi Chrisovi Robinsonovi prihodila nepríjemná nehoda.

Počas behu mu totiž nečakane vykuklo prirodzenie. Napriek situácii, ktorú by mnohí považovali za trápnu, pokračoval bez zaváhania ďalej. Niekoľkokrát si upravil úbor a cieľovú čiaru preťal ako víťaz. Jeho čas ho zaradil medzi najrýchlejších bežcov na svete v tejto sezóne a internet má o zábavu postarané.

Moment, ktorý sa stal hitom sociálnych sietí, sa odohral v úplnom závere disciplíny. Chris Robinson sa nečakane chytil za intímne partie a pokúšal sa zachrániť situáciu, keď mu počas behu začalo vyčnievať viac, než by si želal. Aj keď si spodné prádlo musel počas behu upraviť viackrát, jeho výkon to nijako neovplyvnilo. Pokračoval bez zaváhania a bežal ďalej s plným nasadením. Ukázal, že aj v nepríjemnej a rušivej situácii dokáže zachovať koncentráciu.

Well, this was awkward.

🇺🇸 Chris Robinson had to deal with his privates constantly coming out of their holder at today’s 400m hurdles in Ostrava.

Clearly slowed him down a bit — but he still won in a SB of 48.05!

Competition wasn’t stiff, obvz. https://t.co/jpdBHCFz0Z

— Gary Al-Smith (@garyalsmith) June 24, 2025