Po škandáloch prichádza Bolt s veľkou novinkou: Ženy sa budú cítiť bezpečnejšie, dostupná je už aj na Slovensku

Bolt je jedna z najobľúbenejších aplikácií využívaná na kratšie či dlhšie presuny, no v minulosti sa objavili viaceré problémy s vodičmi obťažujúcimi pasažierky. Viaceré ženy preto aplikáciu prestali využívať.

Prevádzkovateľ však teraz prichádza s novou kategóriou „Women for Women“, pomocou ktorej si budú môcť ženské používateľky privolať taxík, ktorý bude riadiť žena, čo by mohlo pomôcť s pocitom bezpečia. O novinke informuje SITA.

Dvojité overenie

Kategória je od dnešného dňa dostupná aj na Slovensku, konkrétne v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove, Žiline, Nitre, Trnave a Trenčíne. Aplikácia bude pre používanie tejto kategórie využívať overenie identity pomocou nahrania dokladu totožnosti a fotografie, aby nebola táto možnosť zneužitá.

„Ak vodička zistí, že cestujúci nie je žena alebo sa necíti komfortne, má možnosť odmietnuť jazdu bez sankcie za zrušenie. Okrem toho jej bude vyplatená náhrada za jazdu na jej miesto. Cieľom tejto záruky je prehĺbiť dôveru medzi obomi stranami,“ popisuje firma.

Viaceré incidenty

Firma zrejme pristúpila k tomuto kroku aj pre viaceré incidenty z minulosti. Len na Slovensku ich bolo niekoľko. Hororovú jazdu zažila v roku 2023 Košičanka, ktorej taxikár zastavil na inom mieste, začať jej púšťať porno a opisovať svoju erekciu. Neskôr ju kontaktoval šofér, ktorý na ňu vďaka jazde získal telefónne číslo. „Ešte raz prepáč, nedobre sa cítim, nemal som flirtovať s tebou. Prepáč ešte raz, pekný večer a ešte pekného Silvestra,“ písal v správe.

Nepríjemné skúsenosti s Boltom má aj známa novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová. Tá v roku 2022 opísala desivú príhodu, ktorú zažila na ceste domov. Spolu s novinárkou Laurou Kellöovou si zavolali taxík prostredníctvom spomínanej služby. „Pán bol čudný od začiatku – hneď na začiatku nám povedal, že ani on nie je triezvy. Reagovala som, že počkať, počkať. Otočil to na srandu. Šli sme ďalej, ja som vystupovala prvá a povedala som Laure obligátnu vetu – keď prídeš domov, napíš mi. Pán sa spýtal, či sa ho bojíme. A ja, že takto ženy fungujú a takto to je vždy“ opísala situáciu Hanzelová.

Keď Hanzelová vystúpila z auta, šofér údajne Kellöovej zámerne spôsobil traumatizujúci zážitok a vyvolal strach. „Po tom, čo som vystúpila, šofér spôsobil Laure nasledovné: Naschvál neodbočil k jej bytu a šiel mimo a spýtal sa jej: Bojíte sa ma? Laura mu povedala, že nie, a nech ju láskavo okamžite odvezie domov,“ opisuje zážitok svojej kolegyne na sociálnej sieti. Samotný vodič to neskôr všetko odmietol a ženy obvinil z očierňovania.