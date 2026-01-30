Muža z bytu, kde našli jeho troch mŕtvych príbuzných, obvinili z vraždy

Tomáš Mako
TASR
Stíhaný bude väzobne.

Polícia obvinila 35-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Muž mal svojim blízkym spôsobiť mnohopočetné bodnorezné poranenia, ktorým podľahli v stredu (28. 1.) vo Vranove nad Topľou.

Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, voči obvinenému spracovali podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie.

Krajský vyšetrovateľ v prípade vykonal potrebné procesné úkony, ktoré umožnili vzniesť obvinenie.

Hrozí mu až 25 rokov väzenia

„Ak sa mužovi vina preukáže, podľa zákona mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ uviedla hovorkyňa s tým, že ide o skutok spáchaný závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe.

Sudca pre prípravné konanie v piatok rozhodol o väzobnom stíhaní obvineného, a to na základe dôvodnej obavy, že by obvinený mohol pokračovať v trestnej činnosti. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová. „Rozhodnutie Okresného súdu Prešov nie je právoplatné. O podaných sťažnostiach proti rozhodnutiu okresného súdu bude rozhodovať krajský súd,“ spresnila hovorkyňa.

V jednom z bytov na sídlisku vo Vranove nad Topľou našli 28. januára popoludní tri osoby bez známok života. Podľa polície išlo o 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu. Po tragédií ponúkla samospráva obyvateľom dotknutého bytového domu psychologickú podporu aj materiálnu pomoc.

