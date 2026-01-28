Tragédia na východe Slovenska: V byte našli tri telá bez známok života, na mieste zadržali jednu osobu

V jednom z bytov v okrese Vranov nad Topľou došlo k mimoriadne tragickej udalosti, ktorá si vyžiadala okamžitý zásah záchranných a bezpečnostných zložiek. Podľa prvotných informácií boli na mieste nájdené tri osoby bez známok života.
Ako píše polícia na sociálnej sieti, aktuálne na mieste prebiehajú intenzívne procesné úkony a priestor je zabezpečený políciou.
Polícia zadržala podozrivú osobu
V súvislosti s týmto prípadom došlo k obmedzeniu osobnej slobody jednej osoby. Príslušníci policajného zboru museli pri zákroku použiť donucovacie prostriedky. Zadržaná osoba je nateraz v rukách polície, zatiaľ čo vyšetrovacie tímy pokračujú v práci priamo v byte, kde k úmrtiam došlo.
Bližšie informácie o identite obetí alebo okolnostiach incidentu nateraz nie sú známe. Polícia SR z Prešovského kraja uviedla, že podrobnosti k prípadu bude možné poskytnúť až v čase, keď to dovolí procesná situácia. Verejnosť bude o ďalšom postupe informovaná hneď, ako to bude z hľadiska vyšetrovania bezpečné a prípustné.
