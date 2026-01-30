Požiar v priestoroch bývalého závodu na východe Slovenska. Na mieste zasahuje niekoľko hasičov

V piatok popoludní vypukol požiar v areáli bývalého závodu Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou.
Ako pre TASR uviedli z Operačného strediska Krajského riadieľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, na mieste zasahujú hasiči z Vranova nad Topľou, záchranná brigáda z Humenného a dobrovoľní hasiči z obce Soľ.
Horí oblasť pri odpojenom páse
Podľa hasičov sú nasadené sily a prostriedky momentálne postačujúce. Horí pri dopravníkovom páse, ktorý je odpojený od elektrickej energie a plamene zachvátili aj odpad v jeho okolí.
