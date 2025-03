Muž sa rozhodol, že bude žiť v jaskyni: Na hady mal pripravenú modlitbu, dni trávil praním a varením

S traumatickými zážitkami sa každý vyrovnáva po svojom. Je ťažké predstaviť si, čo prežívajú napríklad obete prírodných katastrof. Po tom, ako prežil kruté zemetrasenie, sa muž rozhodol, že bude lepšie, ak sa presťahuje do jaskyne.

Jeho dom zrovnalo so zemou zemetrasenie

Ako informuje Mail Online, muž z Turecka sa po brutálnom zemetrasení presťahoval do jaskyne. Žil tam dva roky, a to napriek tomu, že tak nemohol byť so svojou rodinou. Dom 55-ročného Aliho Bozoğlana bol zrovnaný so zemou počas ničivej katastrofy, ktorá v roku 2023 pripravila o život viac ako 50 000 ľudí.

Hatay’da depremden sonra psikolojik olarak zor günler geçiren Ali Bozoğlan, 2 yıl önce Samandağ ilçesinde keşfettiği bir mağarada yaşamaya başladı. ▪️ Bozoğlan’a, Hatay Valiliği tarafından konteyner tahsis edildi. ▪️ ❝Mağaradayken konteynerdan daha huzurluydum. Artık birkaç… pic.twitter.com/4Cyfu9DhrZ — Türkiye Gazetesi (@turkiyegazetesi) March 2, 2025

Kým predtým žil Ali v dome so svojou manželkou a tromi deťmi, dva roky prebýval v jaskyni niekoľko kilometrov od nich. Pre turecké médiá vysvetlil, že radšej bude každú noc od svojej postele vyháňať hlodavce, hady a hmyz ako žiť znova v budove postavenej ľudskou rukou. Spal na matraci vo výklenku jaskyne, živil sa potravou, ktorú sa mu podarilo nájsť a nemal žiadnu elektrinu. Dúfal ale, že raz ju bude mať vďaka solárnym panelom. Mohol by tak používať práčku či chladničku.

V jaskyni sa cítil bezpečne

Kým žil v jaskyni, pral ručne a jedlo nemal ako udržať v chlade. Svoje dni trávil v podstate praním oblečenia, varením jedla na malej plynovej bombe a umývaním riadov. Ali ale tvrdí, že sa mu takto žilo oveľa pokojnejšie ako v meste, aj keď sa to mnohým môže zdať zvláštne. Páčilo sa mu, že bol v spojení s prírodou a zo života v jaskyni má krásne spomienky.

Myslí si, že nepríjemné komentáre na jeho adresu a spôsob života trúsia len nevzdelaní ľudia, ktorí si ani len nedajú námahu pozhovárať sa s ním a zistiť o ňom viac. Ali vysvetľuje, že v jaskyni sa cítil bezpečne, lebo je na svojom mieste už tisícky rokov bez toho, aby sa jej steny zrútili.

🗣 2 yıldır yaşadığı mağaradan konteynere taşınan Ali Bozoğlan: „Valimizin emriyle buraya geldim. Mağaradayken daha huzurluydum.“ pic.twitter.com/sZWTmJC5Am — Gerçek Gündem (@gercekgundem) March 2, 2025

Vláda mu už núkala náhradné bývanie, no on ho odmietol, v jaskyni sa cíti najbezpečnejšie. Na sociálnych sieťach sa ale objavila informácia, že vláda napokon Aliho prinútila presťahovať sa do kontajnerového domu. Necíti sa v ňom ale pohodlne, lepšie mu bolo v jaskyni. Vraj mu v nej nikdy nebolo chladno, napriek nepriaznivému počasiu bolo vo vnútri vždy príjemne. Prekážali mu len hady, no mal na ne pripravenú modlitbu. Vraj vždy, keď sa pomodlil, hady ho nechali na pokoji a odišli.