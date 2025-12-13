Musí platiť za toaletný papier, keď stráži vnúčatá. Dôchodkyňa toho má dosť, neuveríte, ako reagoval jej vlastný syn

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Nevesta jej účtovala toaletný papier, ktorý použila počas stráženia vnúčat. Babička sa rozhodla dať jej lekciu.

Rodinné vzťahy sú niekedy na zvládnutie náročné, no keď sa do nich dostane aj otázka peňazí, rýchlo sa môžu stať peklom. Je jedno či ide o pokrvnú či nepokrvnú rodinu, keď niekto dlží peniaze alebo naopak, necháva rodinu platiť za každú maličkosť, keďže „škrečkuje“ peniaze, rýchlo môže vzplanúť oheň na streche.

Niektoré nevesty premenili pomoc rodine na platené transakcie. Keď starí rodičia dostanú účet za základné domáce potreby, zatiaľ čo sa starajú o svoje vlastné vnúčatá, niečo je veľmi zle. Vyžadovať od niekoho, kto poskytuje bezplatnú starostlivosť o deti, drobné sumy peňazí, je správanie, ktoré šokuje každého, kto o tom počuje. A to je presne príbeh Karen, ktorá sa oň podelila s portálom Brightside.me.

Foto: Pexels

Dala jej lekciu

„Moja nevesta ma núti platiť za toaletný papier, keď strážim vnúčatá. „Toto nie je hotel zadarmo!“ vyštekla, zatiaľ čo môj syn tam len stál a mlčal. Usmiala som sa a bez hádky jej podala peniaze,“ začala vysvetľovať dôchodkyňa. Nevesta tak bola pravdepodobne spokojná, no to ešte netušila, čo ju čaká. Babička sa totiž neplánovala vzdať bez boja.

Foto: Pexels

Keď manželský pár odišiel na víkend preč a Karen mala opäť na starosti deti, rozhodla sa dať im lekciu. Nie však takú, ktorou by im uškodila. „Objednala som pizzu pre seba a deti, potom som si nechala doručiť potraviny – občerstvenie, nápoje, všetko, čo sme potrebovali. Keď sa môj syn a nevesta v nedeľu večer vrátili domov, ich chladnička a špajza boli úplne naplnené potravinami, ktoré som kúpila,“ vysvetlila.

Pokračovala opisom toho, ako reagovala nevesta: „Jej výraz, keď otvorila chladničku, bol neuveriteľný. Nezaplatila som len za to, čo sme zjedli – naplnila som ich kuchyňu kvalitnejšími značkami a bio produktmi, ktoré zvyčajne nekupujú. Deti boli veľmi šťastné, lebo som im kúpila všetky ich obľúbené sladkosti, o ktorých ona zvyčajne hovorí, že sú „príliš drahé“.“

Pomsta zafungovala

Nevesta bola v šoku, syn Karen mlčal a deti sa tešili. Dokonca sa babičky pýtali, či to spraví aj nabudúce. Potom prišiel druhý krok plánu. „Uložila som všetky účtenky a nechala ich na pulte s poznámkou, v ktorej som presne uviedla, koľko som minula na to, aby som „nebola príživník“. Bolo to viac, ako zvyčajne minú za potraviny za mesiac,“ prezradila Karen.

Foto: Pexels

Od tohto momentu už nevesta babičke nič nevyčítala. Bolo však vidieť, že je stále za toto gesto nahnevaná, najmä potom, ako sa deti neustále pýtajú, kedy babka znova príde a či im prinesie niečo špeciálne.

„Milujem svoje vnúčatá, ale nemala by som platiť za toaletný papier, keď mladým zadarmo strážim deti. Toto mi ukázalo, aká je nevesta malicherná, a neviem, ako mám zostať v blízkosti svojich vnúčat, keď sa tak správa,“ zhrnula Karen na záver. Dôchodkyňa sa totiž obáva, že jej vzťahy s nevestou narušia aj tie s vnúčatami. Prosí preto o rady a jedna z nich, ktorú dostala na internete, je, že by mala strážiť vnúčatá vo vlastnej domácnosti. Tam platí všetko ona, a tak jej nebude mať kto čo vyčítať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hviezdne výstrelky pod stromčekom: Toto sú najšialenejšie vianočné darčeky, aké celebrity niekomu dali

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac