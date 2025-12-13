Musí platiť za toaletný papier, keď stráži vnúčatá. Dôchodkyňa toho má dosť, neuveríte, ako reagoval jej vlastný syn

Rodinné vzťahy sú niekedy na zvládnutie náročné, no keď sa do nich dostane aj otázka peňazí, rýchlo sa môžu stať peklom. Je jedno či ide o pokrvnú či nepokrvnú rodinu, keď niekto dlží peniaze alebo naopak, necháva rodinu platiť za každú maličkosť, keďže „škrečkuje“ peniaze, rýchlo môže vzplanúť oheň na streche.
Niektoré nevesty premenili pomoc rodine na platené transakcie. Keď starí rodičia dostanú účet za základné domáce potreby, zatiaľ čo sa starajú o svoje vlastné vnúčatá, niečo je veľmi zle. Vyžadovať od niekoho, kto poskytuje bezplatnú starostlivosť o deti, drobné sumy peňazí, je správanie, ktoré šokuje každého, kto o tom počuje. A to je presne príbeh Karen, ktorá sa oň podelila s portálom Brightside.me.
Dala jej lekciu
„Moja nevesta ma núti platiť za toaletný papier, keď strážim vnúčatá. „Toto nie je hotel zadarmo!“ vyštekla, zatiaľ čo môj syn tam len stál a mlčal. Usmiala som sa a bez hádky jej podala peniaze,“ začala vysvetľovať dôchodkyňa. Nevesta tak bola pravdepodobne spokojná, no to ešte netušila, čo ju čaká. Babička sa totiž neplánovala vzdať bez boja.
Keď manželský pár odišiel na víkend preč a Karen mala opäť na starosti deti, rozhodla sa dať im lekciu. Nie však takú, ktorou by im uškodila. „Objednala som pizzu pre seba a deti, potom som si nechala doručiť potraviny – občerstvenie, nápoje, všetko, čo sme potrebovali. Keď sa môj syn a nevesta v nedeľu večer vrátili domov, ich chladnička a špajza boli úplne naplnené potravinami, ktoré som kúpila,“ vysvetlila.
Pokračovala opisom toho, ako reagovala nevesta: „Jej výraz, keď otvorila chladničku, bol neuveriteľný. Nezaplatila som len za to, čo sme zjedli – naplnila som ich kuchyňu kvalitnejšími značkami a bio produktmi, ktoré zvyčajne nekupujú. Deti boli veľmi šťastné, lebo som im kúpila všetky ich obľúbené sladkosti, o ktorých ona zvyčajne hovorí, že sú „príliš drahé“.“
Pomsta zafungovala
Nevesta bola v šoku, syn Karen mlčal a deti sa tešili. Dokonca sa babičky pýtali, či to spraví aj nabudúce. Potom prišiel druhý krok plánu. „Uložila som všetky účtenky a nechala ich na pulte s poznámkou, v ktorej som presne uviedla, koľko som minula na to, aby som „nebola príživník“. Bolo to viac, ako zvyčajne minú za potraviny za mesiac,“ prezradila Karen.
Od tohto momentu už nevesta babičke nič nevyčítala. Bolo však vidieť, že je stále za toto gesto nahnevaná, najmä potom, ako sa deti neustále pýtajú, kedy babka znova príde a či im prinesie niečo špeciálne.
„Milujem svoje vnúčatá, ale nemala by som platiť za toaletný papier, keď mladým zadarmo strážim deti. Toto mi ukázalo, aká je nevesta malicherná, a neviem, ako mám zostať v blízkosti svojich vnúčat, keď sa tak správa,“ zhrnula Karen na záver. Dôchodkyňa sa totiž obáva, že jej vzťahy s nevestou narušia aj tie s vnúčatami. Prosí preto o rady a jedna z nich, ktorú dostala na internete, je, že by mala strážiť vnúčatá vo vlastnej domácnosti. Tam platí všetko ona, a tak jej nebude mať kto čo vyčítať.
Nahlásiť chybu v článku