Hviezdne výstrelky pod stromčekom: Toto sú najšialenejšie vianočné darčeky, aké celebrity niekomu dali

Foto: SITA

Jana Petrejová
Vianoce
Od luxusu po úplné úlety – hviezdy zjavne nemajú strop.

Celebrity zvyčajne nemávajú hlboko do vrecka, takže si počas najkrajších sviatkov v roku môžu dopriať honosnejšie darčeky. Preto venujú sebe alebo svojim milovaným dary, ktoré sú nielen kreatívne, ale ich sumy sa pohybujú vo výškach, z ktorých sa mnohým bežným ľuďom zakrúti hlava. 

Vo svete, kde sa zdá, že peniaze nie sú pre tých, ktorí pôsobia v šoubiznise žiadnym problémom, niektoré známe tváre nakupujú pre rodinu či priateľov radosti, o ktorých môžeme my ostatní len snívať. Vyzerá to tak, že ich fantázia nepozná hranice. Podobne ako peňaženka. Portál The Sun sa pozrel na špeciálne darčeky, ktoré sa objavili pod vianočným stromčekom hviezd filmového plátna. Nad niektorými sa vám až rozum zastaví.

Viac z témy Vianoce:
1.
Pravdepodobne ste túto vykrajovačku na medovníky používali celý život nesprávne. Jej tvar pobláznil internet
2.
Netradičný celebritný stromček, na ktorý sa stále nezabudlo: Michelle Pfeiffer pobavila ľudí, no potešila deti
3.
Máme ho len na skok: Toto európske mesto je jednou z najkrajších zimných destinácií. Ponúka nádherné vianočné trhy
Zobraziť všetky články (14)

Kanye West a Kim Kardashian

Hoci dnes už nie sú spolu, v roku 2013 sa Kim Kardashian pochválila svojím fanúšikom na sociálnej sieti zaujímavým darčekom. Americký raper, ktorého majetok údajne dosahuje takmer 320 miliónov libier (vyše 363 miliónov eur), potešil matku štyroch detí elegantnou Birkin kabelkou namaľovanou Georgeom Condom.

Foto: Profimedia

Ručne maľovaný kožený doplnok za 12 000 libier, čo je v prepočte vyše 13 600 eur, ktorý potom Kim hrdo ukázala na svojom Instagrame, zobrazoval tri nahé telá, z ktorých jedno malo zelenú tvár podobnú Shrekovi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Atelier Rejon (@atelierrej)

Angelina Jolie a Brad Pitt

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac