Mŕtve psy ako trofeje: Recepčná z veterinárnej kliniky zbierala ňufáky mŕtvych zvierat. Domov ich odnášala v kabelke

Znie to ako zápletka z hororu, no odohralo sa to v realite. Recepčná pražskej veterinárnej kliniky si po zmene tajne odnášala domov časti tiel mŕtvych zvierat.

Podľa vedenia kliniky využila znalosť priestorov aj vnútorných procesov a z chladničiek určených na zlikvidované telá zvierat si odnášala ňufáky mŕtvych psov, ktoré predtým nikomu nechýbali. Ako informuje portál Blesk, zamestnankyňu odhalili po tom, ako sa sama pochválila svojím „zberateľstvom“. Dôvod svojho konania neuviedla, no kolegov aj vedenie jej správanie hlboko šokovalo.

Je to šokujúce, ale nie trestné

A hoci je udalosť na prvý pohľad desivá, český právny systém sa primárne vzťahuje na ľudské ostatky. V prípade zvierat by bolo možné konať iba podľa zákonov o ochrane zvierat, no podľa dostupných informácií žena nespáchala skutok, ktorý by napĺňal znaky trestného činu. Aj preto jej v súčasnosti nehrozí žiadne stíhanie.

Zamestnávateľ so ženou okamžite rozviazal pracovný pomer a odporučil jej, aby vyhľadala psychiatrickú pomoc. Prípad sa ďalej nevyšetruje, no klinika zaviedla prísnejšie vnútorné kontroly.