Možno ju máte doma: Action sťahuje z predaja obľúbenú detskú hračku, môže byť nebezpečná. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Foto: Action/TS

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Ak ste túto hračku zakúpili, prestaňte ju okamžite používať.

Na prvý pohľad neškodná hračka, ktorú si zamilovali mnohé deti, môže skrývať vážne riziko. Reťazec Action vydal varovanie, že ich Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters predstavuje nebezpečenstvo zadusenia, a preto ho okamžite sťahuje z predaja.

Ako informuje Action Slovakia vo svojom oficiálnom oznámení zo 6. novembra 2025, drevo z rukoväti zásuvky sa môže odpojiť. Malý kus by tak mohol skončiť v ústach dieťaťa, čo predstavuje vážne riziko udusenia. Produkt sa predával v období od 11. augusta do 6. novembra 2025, mal EAN kód 8718964249626 a Action číslo 3217617.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Obľúbený poľský reťazec na Slovensku otvorí množstvo nových predajní. Hlási veľkú expanziu, cieliť bude aj na menšie mestá
2.
V Kauflande budú nakupovať ďalší Slováci: Nová moderná predajňa pribudla v krajskom meste a ponúka mnohé inovácie
3.
Nový lacný reťazec už zajtra otvorí novú predajňu. Množstvo vecí tu nestojí ani 3 eurá, mieri do mesta na východe Slovenska
Zobraziť všetky články (223)

Čo majú zákazníci urobiť?

Ak ste túto hračku zakúpili, prestaňte ju okamžite používať a prineste ju späť do ktorejkoľvek predajne Actionu. Na vrátenie nie je potrebný doklad o kúpe a zákazníkom bude vyplatená plná kúpna cena.

Foto: Action

Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie,“ uvádza Action vo svojom upozornení. Firma tiež vyzýva, aby sa ľudia s informáciou podelili s priateľmi a rodinou, aby sa predišlo možným nehodám. V prípade otázok môžete kontaktovať zákaznícku podporu na priloženej e-mailovej adrese.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pacienti by už nemuseli platiť za presný termín u lekára: KDH chce zakázať skryté poplatky,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac