Možno ju máte doma: Action sťahuje z predaja obľúbenú detskú hračku, môže byť nebezpečná. Peniaze vám vrátia aj bez bločku

Na prvý pohľad neškodná hračka, ktorú si zamilovali mnohé deti, môže skrývať vážne riziko. Reťazec Action vydal varovanie, že ich Drevený stánok so zmrzlinou Mini Matters predstavuje nebezpečenstvo zadusenia, a preto ho okamžite sťahuje z predaja.
Ako informuje Action Slovakia vo svojom oficiálnom oznámení zo 6. novembra 2025, drevo z rukoväti zásuvky sa môže odpojiť. Malý kus by tak mohol skončiť v ústach dieťaťa, čo predstavuje vážne riziko udusenia. Produkt sa predával v období od 11. augusta do 6. novembra 2025, mal EAN kód 8718964249626 a Action číslo 3217617.
Čo majú zákazníci urobiť?
Ak ste túto hračku zakúpili, prestaňte ju okamžite používať a prineste ju späť do ktorejkoľvek predajne Actionu. Na vrátenie nie je potrebný doklad o kúpe a zákazníkom bude vyplatená plná kúpna cena.
„Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie,“ uvádza Action vo svojom upozornení. Firma tiež vyzýva, aby sa ľudia s informáciou podelili s priateľmi a rodinou, aby sa predišlo možným nehodám. V prípade otázok môžete kontaktovať zákaznícku podporu na priloženej e-mailovej adrese.
Nahlásiť chybu v článku