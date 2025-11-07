Pacienti by už nemuseli platiť za presný termín u lekára: KDH chce zakázať skryté poplatky, navrhuje zmenu zákona

Foto: TASR - Ján Krošlák

Nina Malovcová
TASR
KDH chce zastaviť nezákonné poplatky u lekárov za objednanie na presný termín.

Opozičné KDH chce zabrániť tomu, aby pacienti platili za objednanie na vyšetrenie na konkrétny dátum a čas. Poukazuje pritom na to, že v ambulantnom sektore sa v posledných rokoch čoraz viac rozmáha vyberanie nezákonných poplatkov, ktoré sa ukrývajú pod pojem manažmentu zdravotnej starostlivosti.

Zmenu chce presadiť novelou zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Peter Stachura a František Majerský (obaja KDH).

Cieľom je odstrániť skryté poplatky

„Cieľom návrhu zákona je cizelovať existujúce ustanovenia zákona, podľa ktorého je súčasťou zdravotného výkonu aj objednanie pacienta na konkrétny dátum a čas. Tento stav sa v aplikačnej praxi často zneužíva tak, že pacienti sa objednávajú prostredníctvom špecializovaných portálov, ktorým platia poplatky za ‚sprostredkovanie služby‘. Výsledkom situácie je, že pacienti sú zaťažovaní poplatkami za sprostredkovanie termínu na objednanie, čím dochádza ku skrytému porušovaniu právnej normy,“ priblížili predkladatelia.

Foto: Pexels

Novela má preto definovať nový pojem „manažment zdravotnej starostlivosti“ a ustanoviť, že náklady, ktoré sú s ním spojené, sa nemôžu preniesť zo strany poskytovateľa na pacienta. Predkladatelia argumentovali, že návrh len podporuje súčasné legislatívne ukotvenie. „Zároveň predkladaná norma umožňuje zdravotným poisťovniam uhrádzať predmetný výkon z fondu kvality zdravia,“ doplnili.

Poslanci chcú aj sankcie pre poskytovateľov

Peter Stachura a František Majerský navrhli tiež zaviesť sankcie za porušenie povinností poskytovateľov v súvislosti s manažmentom zdravotnej starostlivosti. Cieľom je podľa nich zabrániť praxi, v ktorej pacienti musia platiť poplatky navyše len preto, aby sa dostali k vyšetreniu v rozumnom čase.

