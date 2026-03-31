Môžete prísť aj o vodičák: Na dôležitú povinnosť máte posledné hodiny, inak hrozia problémy

Ilustračná foto: TASR - Pavel Neubauer, Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
TASR
Nezaplatenie môže priniesť dlžníkom neočakávané komplikácie.

Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2025 a zaplatenie dane zostávajú posledné hodiny. Finančná správa (FS) SR rozšírila úradné hodiny daňových úradov a sprístupnila mobilné kancelárie v Bratislave a Košiciach, aby daňovníkom uľahčila splnenie povinností v posledný deň lehoty. Call centrum bude dostupné až do polnoci, pripomenula v utorok FS.

Úradné hodiny všetkých daňových úradov budú predĺžené až do 18.00 h, aby mali daňovníci k dispozícii rozšírený čas na vybavenie svojich povinností. Služba mobilnej kancelárie bude takisto k dispozícii až do 18.00 h. V lehote do 31. marca je potrebné daň aj zaplatiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri bezhotovostnom prevode je potrebné uviesť číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, variabilný symbol a sumu dane.

Zadržali množstvo vodičských preukazov

Nezaplatenie daní môže priniesť dlžníkom neočakávané komplikácie, medzi ktorými je napríklad aj zadržanie vodičského preukazu. Od roku 2020, odkedy je táto možnosť v zákone, zadržali daňoví exekútori 15 263 vodičských preukazov. Podmienkou na takýto postup ale je, že príjem dlžníka nie je podmienený držbou vodičského preukazu.

Daňoví exekútori vymáhajú pohľadávky, ktoré presiahnu 170 eur. Na výber majú okrem zrážok zo mzdy, postihovania účtov v bankách či predaja majetku aj spomínané zdržanie vodičských preukazov, odobratie hotovosti priamo v prevádzke dlžníka či exekúciu iných peňažných pohľadávok.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok / Unsplash

Napríklad pri odobratí hotovosti exekútori od začiatku roka navštívili viac ako 1300 prevádzok a priamo na mieste odobrali vyše 855 000 eur. Vymožená suma s použitím zadržania vodičských preukazov priniesla od roku 2020 spolu 23,6 milióna eur a prikázaním odberateľovi dlžníka uhradiť jeho splatný záväzok priamo na exekučný účet získala FS od začiatku roka 200 922 eur.

Daňoví dlžníci môžu stále využiť daňovú amnestiu, ktorá sa vzťahuje na nedoplatky evidované k 30. septembru 2025. Dobrovoľná úhrada musí byť vykonaná od 1. januára 2026 do 30. júna 2026. Rozhodujúci je princíp dobrovoľnosti. Ak sú prostriedky vymožené exekútorom, amnestia sa neuplatní.

Daňovník si môže podanie daňového priznania k dani z príjmov aj odložiť, napríklad pre nedostatok času na spracovanie podkladov či z dôvodu poberania príjmov zo zahraničia. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa podáva na predpísanom tlačive jednotnom pre fyzické aj právnické osoby. Nie je potrebné uvádzať dôvod odkladu a správca dane ho neschvaľuje. Musí byť podané najneskôr v utorok 31. marca 2026.

Analytici nemajú dobré správy: Budeme chudobnejší, v obchodoch zaplatíme viac, ekonomika ide dole vodou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac