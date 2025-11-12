Môže zmeniť vývoj vojny: Estónci predstavili raketu veľkosti bagety. Má zničiť ruské drony lacno, rýchlo a vo veľkom množstve

Spoločnosť Frankenburg Technology predviedla riadenú strelu dlhú 65 centimetrov, ktorá má podľa autorov správ fungovať ako lacná a rýchlo dostupná náhrada za drahé prostriedky protivzdušnej obrany.
Informácie o projekte priniesli denníky The Telegraph a Daily Mail, o ktoré sa tento článok opiera.
Malá strela, veľký plán
Vývojári pomenovali svoj produkt Mark 1. Ide o krátku strelu navrhnutú na zničenie nízko lietajúcich bezpilotných lietadiel do približne dvoch kilometrov nad morom. Koncept je jednoduchý. Útočné drony sa dajú vyrábať vo veľkom a lacno. Obrana, ak je príliš drahá, nemôže držať krok. Mark 1 má zmeniť pomer cien tak, aby likvidácia dronov prestala byť ekonomickou nočnou morou obrany.
Strela používa tuhé palivo a navádza sa pomocou algoritmov umelej inteligencie. Dá sa vystreliť z pohyblivej platformy aj z pevnej montáže. Po odpálení má sama lokalizovať cieľ bez potreby nepretržitého prísunu dát. Takáto autonómia je výhodou tam, kde je komunikačné pokrytie neisté, alebo tam, kde je potrebné nasadiť veľké množstvo kusov za krátky čas.
Testy ukázali potenciál a priestor na zlepšenie
Frankenburg Technology podľa medializovaných správ uskutočnila 53 testov odpalu. Súčasná úspešnosť zásahov sa približuje k 56 percentám. Výrobné linky už fungujú v dvoch krajinách NATO a plánuje sa produkcia v stovkách kusov denne. Generálny riaditeľ Kusti Salm otvorene priznáva, že cieľom je zostreľovať ruské drony dlhého doletu a že ide o schopnosť, ktorú bude Západ potrebovať v najbližších piatich až desiatich rokoch.
Spoločnosť neuviedla presnú cenu. Reprezentanti tvrdia, že výsledná suma bude menej než desatina nákladov súčasných systémov. Pre predstavu médiá pripomínajú, že raketa odpálená zo stíhačky stojí rádovo pol milióna libier. Pri súčasnom cenovom rozmedzí dronov a nákladov na ich zostrelenie je to rozhodujúci faktor.
Čo bude potrebné sledovať
Kľúčové sú tri veci. Zvyšovanie presnosti nad súčasných 56 percent, overenie spoľahlivosti v ostrých podmienkach a potvrdenie nízkej ceny pri sériovej výrobe. Ak to strela Mark 1 zvládne, môže sa z nej stať praktický nástroj pre ochranu letísk, elektrární a skladov.
