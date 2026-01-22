Môže ísť o zlomový moment: Ukrajina, USA a Rusko sa po prvý raz stretnú za jedným stolom. Stať sa tak má čoskoro

Foto: SITA/AP, TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Mier môže byť bližšie než kedykoľvek predtým.

Vyjednávacie tímy Ukrajiny, Spojených štátov a Ruska budú v piatok a sobotu rokovať v Spojených arabských emirátoch (SAE), oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre v Davose.

Pôjde o prvú trojstrannú schôdzku týchto krajín, dodal Zelenskyj. Uviedol tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Dokumenty o mieri sú podľa Zelenského takmer hotové

Zelenskyj avizoval konanie technických rokovaní predstaviteľov USA, Ukrajiny a Ruska krátko po rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktoré obaja označili za dobré.

„Dokumenty zamerané na ukončenie tejto vojny sú takmer hotové, a to je naozaj dôležité,“ uviedol Zelenskyj s tým, že akákoľvek konečná mierová dohoda musí obsahovať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, ktoré podporia aj Spojené štáty.

USA hovoria o veľkom pokroku v rokovaniach

Zdôraznil zároveň, že nielen Ukrajina, ale aj Rusko musí byť ochotné urobiť kompromisy. „Rusko sa musí pripraviť na ukončenie tejto vojny, na zastavenie tejto agresie,“ dodal. Trump bilaterálne stretnutie na okraj WEF bližšie nekomentoval, v reakcii na novinársku otázku však odkázal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že vojna sa musí skončiť.

Foto: TASR/AP

S Putinom budú vo štvrtok večer v Moskve rokovať Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Witkoff dopoludnia vyhlásil, že v rozhovoroch o urovnaní konfliktu bol dosiahnutý veľký pokrok a že medzi Kyjevom a Moskvou zostáva už len jeden riešiteľný problém. Nespresnil ale, o aký problém ide.

