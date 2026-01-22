Policajtom sa skryla pod matracom: Opitá tínedžerka havarovala po jazde bez vodičáku, po nehode ušla pešo domov

Foto: Facebook/Polícia SR - Nitriansky kraj

Nina Malovcová
TASR
Lustráciou bolo zistené, že mladá žena nie je držiteľkou vodičského preukazu.

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra. Za volant motorového vozidla si sadla napriek tomu, že nie je držiteľkou vodičského preukazu.

S autom zišla z cesty do priekopy a následne z miesta pešo odišla, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Policajti z Lužianok na mieste nehody zabezpečili opis osoby a svedkov udalosti. Osemnásťročnú vodičku zakrátko vypátrali. Skrývala sa pred nimi doma pod matracom, potvrdila polícia.

Pod vplyvom alkoholu a bez vodičského preukazu

Lustráciou bolo zistené, že mladá žena nie je držiteľkou vodičského preukazu. Pri dychovej skúške dievčina nafúkala 1,67 promile alkoholu. Policajti ju obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely predbežného zadržania. Poverený príslušník ju obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac