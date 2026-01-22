Policajtom sa skryla pod matracom: Opitá tínedžerka havarovala po jazde bez vodičáku, po nehode ušla pešo domov

Opitá tínedžerka spôsobila dopravnú nehodu v obci Hruboňovo v okrese Nitra. Za volant motorového vozidla si sadla napriek tomu, že nie je držiteľkou vodičského preukazu.
S autom zišla z cesty do priekopy a následne z miesta pešo odišla, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Policajti z Lužianok na mieste nehody zabezpečili opis osoby a svedkov udalosti. Osemnásťročnú vodičku zakrátko vypátrali. Skrývala sa pred nimi doma pod matracom, potvrdila polícia.
Pod vplyvom alkoholu a bez vodičského preukazu
Lustráciou bolo zistené, že mladá žena nie je držiteľkou vodičského preukazu. Pri dychovej skúške dievčina nafúkala 1,67 promile alkoholu. Policajti ju obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely predbežného zadržania. Poverený príslušník ju obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
