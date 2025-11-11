Moskva hovorí o špionážnom sprisahaní: Vraj plánovali ukradnúť ruský MiG-31 a nechať ho zostreliť obranou NATO

Podľa Rusov sa ukrajinská spravodajská služba snažila naverbovať ruských pilotov za tri milióny dolárov, aby ukradli stíhačku.

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) tvrdí, že zmarila plán ukrajinských a britských špiónov ukradnúť stíhačku MiG-31 vyzbrojenú hypersonickými raketami Kinžal. V utorok o tom informovali ruské štátne médiá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters a TASS.

Podľa FSB sa ukrajinská vojenská spravodajská služba snažila naverbovať ruských pilotov za tri milióny dolárov, aby ukradli stíhačku. Ukrajina a Británia potom plánovali rozsiahlu „provokáciu“ s použitím uneseného lietadla.

Cieľom bolo zostrelenie stíhačky protivzdušnou obranou NATO

Ruská štátna tlačová agentúra RIA s odvolaním sa na FSB napísala, že ukradnutá stíhačka mala vzlietnuť smerom k leteckej základni Severoatlantickej aliancie (NATO) v rumunskej Konstanci, kde ju mohli zostreliť systémy protivzdušnej obrany.

Prijaté opatrenia zmarili plány ukrajinských a britských spravodajských služieb na rozsiahlu provokáciu,“ citovala RIA FSB, ktorá je nástupkyňou sovietskej KGB. Ruská štátna televízia odvysielala fotografie správ a nahrávky muža, ktorý vraj pracoval pre ukrajinské a britské bezpečnostné služby. Podľa jeho slov mu za prelet stíhačkou do Európy sľúbili okrem peňazí aj občianstvo v niektorej zo západných krajín.

Rusko dlhodobo viní Spojené kráľovstvo

Rakety Kinžal sú zo vzduchu odpaľované balistické strely, ťažko zamerateľné systémami protivzdušnej obrany. Rusko dlhodobo obviňuje Spojené kráľovstvo z vojenskej podpory Ukrajiny a poskytovania spravodajských informácií pre Kyjev.

Veľká Británia označuje ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu za návrat k ruskému imperializmu. Opakovane obvinila Moskvu z hybridných operácií v Európe s cieľom podkopať tamojšiu demokraciu.

