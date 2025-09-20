Mohlo to skončiť tragicky: 11-ročného chlapca zasiahla uvoľnená skala, spôsobila mu viacero poranení. Ratovali ho záchranári

V ranných hodinách 20. 09. 2025 prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc. 11-ročného chlapca spod Batizovskej próby zasiahol uvoľnený kameň a spôsobil mu viacero poranení.
Ako na svojom webe informuje Horská záchranná služba, chlapec utrpel poranenia tváre, hornej končatiny a chrbtice. „O súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS z Popradu, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka horského záchranára. Ten bol spolu s lekárom vysadený pri mladom horolezcovi,“ píše HZS. Dieťa bolo po ošetrení prevezené do nemocnice v Poprade.
