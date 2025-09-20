Je odolná voči liečbe: Na Slovensku sa vyskytol prípad nákazy patogénnou hubou, takto dochádza k prenosu

Na Slovensku bol doposiaľ hlásený jeden prípad infekcie patogénnou hubou Candidozyma auris (C. auris). Pre TASR to uviedla Janka Prnová z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne. Podľa nej je riziko infekcie pre zdravé osoby nízke, no pri výskyte huby musia nemocnice zaviesť prísne protiepidemické opatrenia.
„V SR bol doposiaľ hlásený iba jeden importovaný prípad u pacienta, ktorý bol hospitalizovaný v Grécku (rok 2025),“ ozrejmila Prnová. Dodala, že k prenosu najčastejšie dochádza v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach dlhodobej starostlivosti, kde sú umiestnení pacienti s touto kvasinkovou infekciou (známa tiež ako Candida auris, pozn. TASR).
Huba je podľa Prnovej nebezpečná najmä pre svoju rezistenciu voči mnohým antimykotikám používaným na liečbu iných infekcií spôsobených kvasinkami rodu Candida. Podľa nej je preto pri jej výskyte potrebné v nemocniciach zaviesť opatrenia, ako sú izolácia pacienta, používanie samostatných zdravotníckych pomôcok, dôsledná hygiena rúk, dekontaminácia prostredia a skríning kontaktov.
Rýchlo sa šíri v európskych nemocniciach
Candida auris spôsobuje najčastejšie infekcie krvného riečiska, infekcie v mieste chirurgického výkonu, meningitídu, endokarditídu, infekcie dýchacích ciest, močových ciest, kožné abscesy (súvisiace so zavedením katétra), otitídu či infekcie kostí. „C. auris má mnoho faktorov virulencie, ktoré jej umožňujú adaptáciu v odlišných prostrediach a schopnosť vytvárať biofilm, čo je problematické pri jej eliminácii z prostredia,“ konštatovala odborníčka.
Spresnila, že najčastejšími rizikovými faktormi sú hospitalizácia súvisiaca so zavedenými invazívnymi vstupmi (intubácia, centrálny venózny katéter, močový katéter), ale aj vek pacienta či jeho imunitný stav. Ďalej sú to aj chronické ochorenia obličiek, cukrovka, predchádzajúce užívanie širokospektrálnych antibiotík či antimykotík alebo chirurgický výkon v posledných 30 dňoch.
Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb v správe minulý týždeň informovalo, že Candidozyma auris sa rýchlo šíri v európskych nemocniciach. Kvasinková infekcia, ktorú prvýkrát zaznamenali v Japonsku v roku 2009, podľa ECDC predstavuje vážnu hrozbu pre pacientov. Zistenia poukazujú na dôležitosť včasnej detekcie a kontroly prenosu, aby sa zabránilo rýchlemu šíreniu huby.
