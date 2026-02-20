Množstvo slovenských firiem je v ohrození. Na majiteľov tlačí legislatíva aj lacné čínske e-shopy

Slovenské e-shopy sa pripravujú na najrozsiahlejšie legislatívne zmeny za posledné roky. K tomu musia súperiť s čínskou konkurenciou a aj s príchodom umelej inteligencie. Mnohým internetovým predajcom to môže spôsobiť vážne problémy.
Domáci e-commerce sektor čakajú najväčšie legislatívne zmeny za posledné roky. Roky 2026 a 2027 prinesú viaceré nové legislatívne povinnosti, ktoré obchodníci budú musieť zohľadňovať. Menšie, ale aj väčšie e-shopy sa musia nachystať na vyššie náklady. Je možné, že mnohé z nich tieto zmeny potopia.
„Legislatívne zmeny, ktoré prichádzajú, nie sú len formálnou úpravou zákonov. Pre e-shopy znamenajú konkrétne technologické, procesné aj administratívne zásahy a čím skôr sa na ne podnikatelia začnú pripravovať, tým menej rizík a nákladov ich čaká v budúcnosti,“ vyjadril sa pre TASR Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates, ktorá vytvára platformu pre e-shopy.
Hrozba z Číny
Mimo legislatívy je ďalšou vážnou hrozbou pre slovenské e‑shopy aj rýchlo rastúca čínska konkurencia. Príkladom je platforma Temu, ktorá si na Slovensku upevnila pozíciu najsťahovanejšej nákupnej aplikácie.
Využíva agresívne marketingové praktiky a psychologické triky známe z počítačových hier a kasín, čím motivuje používateľov míňať viac peňazí a tráviť na platforme čo najviac času. Podľa odborníkov ide o manipulatívne a návykové techniky, ktoré ohrozujú spotrebiteľov, najmä deti.
Napriek upozorneniam EÚ a vyšetrovaniu, ktoré identifikovalo falošné zľavy, nátlakový predaj či neúplné informácie o právach spotrebiteľov, platforma na Slovensku stále získava viac používateľov.
Pre domáce e-shopy to znamená prudký tlak na konkurencieschopnosť, pretože Temu a iná čínska konkurencia môže využívať taktiky, ktoré lokálni predajcovia nemôžu aplikovať.
Problémom bude aj umelá inteligencia
Internetové obchody sa musia pripraviť aj na ďalšiu prekážku. Umelá inteligencia začína totiž podľa portálu Thurrott ovplyvňovať spôsob, akým ľudia nakupujú online. V USA dokáže ChatGPT priamo odporučiť konkrétne produkty z vybraných e‑shopov a pripravuje aj funkciu, kde si zákazník môže tovar kúpiť bez presmerovania na stránku obchodu.
Pre e‑shopy to predstavuje novú výzvu. Aby sa ich produkty zobrazovali a boli odporúčané AI systémami, musia tomu byť prispôsobené informácie na webe. Odborníci upozorňujú, že obchody, ktoré tieto úpravy zanedbajú, môžu prísť o časť zákazníkov, pretože pri novom štandarde AI nakupovania zostanú v nevýhode oproti konkurencii. Tento trend k nám síce ešte nedorazil, bude to však iba otázka času.
Boj proti zavádzajúcim tvrdeniam
Po rozsiahlej aktualizácii spotrebiteľského práva v roku 2024 budú musieť e‑shopy od roku 2026 sledovať nové pravidlá a povinnosti.
„Medzi ne patrí napríklad povinné doplnenie aktuálnych informácií pre spotrebiteľov do obchodných podmienok, ako aj výslovný zákaz greenwashingu, teda klamlivých environmentálnych tvrdení. Tieto praktiky budú jasne zaradené medzi zakázané obchodné postupy spolu s ďalším zoznamom nevhodných praktík,“ upozornila podľa TASR advokátka Natália Tunegová z kancelárie Peterka & Partners.
Bude to čoraz zložitejšie
Okrem domácich legislatívnych zmien a tlaku čínskych platforiem čelia slovenské e‑shopy aj globálnym trendom, ktoré môžu zhoršiť ich konkurencieschopnosť. Rastúce náklady na online reklamu, zložitejšie riadenie skladov a logistiky a potreba zabezpečiť dôveru zákazníkov zvyšujú nároky na prevádzku.
Malé a stredné obchody podľa portálu Forbes musia zároveň reagovať na personalizáciu ponuky, ochranu dát a transparentnosť predaja, pretože spotrebitelia stále viac vyhľadávajú férové a bezpečné nákupné prostredie. Nepripravené e‑shopy tak riskujú, že v tomto konkurenčnom a rýchlo sa meniacom prostredí nebudú schopné udržať si zákazníkov.
