Seniori môžu mať vyšší dôchodok: Odborník prezradil, akú najväčšiu chybu robia a prichádzajú o stovky eur

Hoci si väčšina Slovákov aktívne odkladá na dôchodok, mnohí stále siahajú po riešeniach, ktoré im prinesú len minimálne zhodnotenie. To môže podľa Marcela Haniša z DDS Tatra banky viesť k výraznému rozdielu medzi tým, čo budú potrebovať na pohodlný život na dôchodku, a tým, čo si reálne nasporia.
Podľa výsledkov prieskumu Agentúry Go4insight si až 86 % Slovákov sporí na dôchodok. Z nich 53 % využíva druhý pilier, polovica tretí pilier, takmer tretina sporiace účty a približne pätina investície do fondov či ETF.
Viac o tom, v akej finančnej kondícii je štát, ale aj ľudia, sa dočítate v našom rozhovore s ekonomickým analytikom Ľubomírom Koršňákom.
Bežný účet nestačí
Odborníci však upozorňujú, že bežné a sporiace účty nie sú vhodným riešením na dôchodkové sporenie, keďže prinášajú len minimálne zhodnotenie. Respondenti z prieskumu odhadujú, že na dôchodku budú potrebovať v priemere 1 027 eur mesačne, no ich očakávaný dôchodok z prvého a druhého piliera je v priemere 714 eur.
Vzniká tak rozdiel viac ako 300 eur, ktorý si budú musieť pokryť vlastnými úsporami alebo investíciami. „Práve tento rozdiel je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa o dôchodkové sporenie zaujíma čoraz viac ľudí,“ hovorí Marcel Haniš.
Pozitívnym signálom podľa neho je, že až 70 % ľudí, ktorí si dnes nesporia, to plánuje v budúcnosti zmeniť. Ide o výrazný posun v uvedomení si rozdielu medzi potrebným a očakávaným dôchodkom. Najčastejšie zvažované investičné produkty do budúcnosti sú druhý pilier, tretí pilier, ETF a investičné fondy či nehnuteľnosti.
Tretí pilier vedie u starších
Pri výbere typu investícií zohráva úlohu výška príjmu aj vek. Pri nižších príjmoch dominuje sporenie na účtoch, pri vyšších investovanie. Mladší ľudia viac využívajú investičné produkty a dlhodobé investovanie do ETF, fondov či nehnuteľností. Pri ETF fondoch štatistiky ukazujú, že klienti v nich nedržia peniaze do dôchodku, ale ich vyberajú v priemere už po 5 až 6 rokoch. Staršie vekové skupiny preferujú najmä tretí pilier a konzervatívnejšie formy sporenia.
Práve dôchodkovým pilierom sa v minulom roku podľa Marcela Haniša mimoriadne darilo. Napríklad pre DDS Tatra banky bol vlaňajšok najúspešnejším v histórii. V minulom roku si v DDS Tatra banky otvorilo sporenie viac ako 35-tisíc nových klientov a celkový počet jej klientov vzrástol na 357-tisíc. Spravovaný majetok vo fondoch dosiahol ku koncu minulého roka 1,591 miliardy eur, pričom medziročne vzrástol o 17,1 %.
