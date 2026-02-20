Seniori môžu mať vyšší dôchodok: Odborník prezradil, akú najväčšiu chybu robia a prichádzajú o stovky eur

Foto: Pexels

Lucia Mužlová
SITA
Až 86 % Slovákov si sporí na dôchodok.

Hoci si väčšina Slovákov aktívne odkladá na dôchodok, mnohí stále siahajú po riešeniach, ktoré im prinesú len minimálne zhodnotenie. To môže podľa Marcela Haniša z DDS Tatra banky viesť k výraznému rozdielu medzi tým, čo budú potrebovať na pohodlný život na dôchodku, a tým, čo si reálne nasporia.

Podľa výsledkov prieskumu Agentúry Go4insight si až 86 % Slovákov sporí na dôchodok. Z nich 53 % využíva druhý pilier, polovica tretí pilier, takmer tretina sporiace účty a približne pätina investície do fondov či ETF.

Viac o tom, v akej finančnej kondícii je štát, ale aj ľudia, sa dočítate v našom rozhovore s ekonomickým analytikom Ľubomírom Koršňákom.

Bežný účet nestačí

Odborníci však upozorňujú, že bežné a sporiace účty nie sú vhodným riešením na dôchodkové sporenie, keďže prinášajú len minimálne zhodnotenie. Respondenti z prieskumu odhadujú, že na dôchodku budú potrebovať v priemere 1 027 eur mesačne, no ich očakávaný dôchodok z prvého a druhého piliera je v priemere 714 eur.

Ilustračná foto: Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Vzniká tak rozdiel viac ako 300 eur, ktorý si budú musieť pokryť vlastnými úsporami alebo investíciami. „Práve tento rozdiel je jedným z hlavných dôvodov, prečo sa o dôchodkové sporenie zaujíma čoraz viac ľudí,“ hovorí Marcel Haniš.

Pozitívnym signálom podľa neho je, že až 70 % ľudí, ktorí si dnes nesporia, to plánuje v budúcnosti zmeniť. Ide o výrazný posun v uvedomení si rozdielu medzi potrebným a očakávaným dôchodkom. Najčastejšie zvažované investičné produkty do budúcnosti sú druhý pilier, tretí pilier, ETF a investičné fondy či nehnuteľnosti.

Tretí pilier vedie u starších

Pri výbere typu investícií zohráva úlohu výška príjmu aj vek. Pri nižších príjmoch dominuje sporenie na účtoch, pri vyšších investovanie. Mladší ľudia viac využívajú investičné produkty a dlhodobé investovanie do ETF, fondov či nehnuteľností. Pri ETF fondoch štatistiky ukazujú, že klienti v nich nedržia peniaze do dôchodku, ale ich vyberajú v priemere už po 5 až 6 rokoch. Staršie vekové skupiny preferujú najmä tretí pilier a konzervatívnejšie formy sporenia.

Práve dôchodkovým pilierom sa v minulom roku podľa Marcela Haniša mimoriadne darilo. Napríklad pre DDS Tatra banky bol vlaňajšok najúspešnejším v histórii. V minulom roku si v DDS Tatra banky otvorilo sporenie viac ako 35-tisíc nových klientov a celkový počet jej klientov vzrástol na 357-tisíc. Spravovaný majetok vo fondoch dosiahol ku koncu minulého roka 1,591 miliardy eur, pričom medziročne vzrástol o 17,1 %.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Menej sviatkov, nižšie výplaty na účtoch: Slováci už naplno pocítili konsolidáciu, štátu príjmy stúpajú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac