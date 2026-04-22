Dedinu, v ktorej sa dali dokopy, ovládajú Rusi: Manželia slúžia v prvej línii, zachraňujú životy bok po boku

V poľnej nemocnici na východe Ukrajiny pracujú manželia Anastasia Podobailová a Mykola Jasinenko ako zohratý tím. Kým ona ošetruje zranených vojakov, on kontroluje infúzie a zdravotnícke vybavenie. Ich spolupráca je výsledkom rokov spoločnej služby počas vojny, ktorú rozpútalo Rusko.
Dvojica pôsobí v 56. brigáde a podľa vlastných slov si pri práci často vystačia bez slov. „Poznáme svoje silné aj slabšie stránky,“ uviedla 27-ročná Podobailová pre agentúru AFP. Jej 31-ročný manžel Jasinenko dodáva, že komunikácia medzi nimi prebieha často len pohľadmi. Ich príbeh odráža širší fenomén vojny na Ukrajine, kde sa do obrany krajiny zapájajú celé rodiny.
Rodiny ako súčasť obrany krajiny
Partneri a príbuzní slúžia spolu a vzájomne si pomáhajú zvládať psychickú záťaž aj vyčerpanie z každodennej reality konfliktu.Podobailová pochádza z Charkova, zatiaľ čo Jasinenko je rodákom z Mariupoľa, ktorý je v súčasnosti pod ruskou kontrolou. Spoznali sa v roku 2021, krátko pred začiatkom plnohodnotnej invázie. „Vo vojne je ťažké niečo predstierať, hneď viete, koho si vyberáte,“ povedal Jasinenko.
🇺🇦 While Ukrainian combat medic Anastasia Podobailo cleaned blood from a wounded soldier’s arm and called him „little bun“, her colleague and husband Mykola Yasinenko checked the patient’s intravenous drip was flowing.
Na stabilizačnom bode, kde slúžia, bývajú v skromných podmienkach – spia na poschodových posteliach priamo vedľa operačnej miestnosti. Niekoľko dní pracujú bez prestávky, potom sa na krátky čas stiahnu na odpočinok, no aj vtedy musia byť pripravení okamžite zasiahnuť. Obaja priznávajú, že psychická záťaž je obrovská. Podobailová si spomína na vojakov, ktorých posledné slová patrili rodinám.
Straty a trauma vojny
„Bolesť si nechávate v sebe a žijete s ňou,“ povedala. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského prišli vo vojne o život už desaťtisíce ukrajinských vojakov. Napriek tomu si manželia dokážu nájsť chvíle, ktoré im pomáhajú zvládať realitu vojny. Počas terapeutického pobytu v Karpatoch sa spolu s ďalšími zdravotníkmi snažili spracovať traumy a aspoň na chvíľu zabudnúť na front.
„Cítite sa tu slobodne, pretože všetci sú na tom podobne,“ hovorí Podobailová. Vojna však zasiahla aj ich osobný život. Miesta spojené s ich vzťahom, vrátane dediny, kde sa dali dokopy, sú dnes pod ruskou kontrolou. „Ak budeme mať deti, ukážem im to aspoň na mape,“ povedala Podobailová s tým, že niektoré spomienky už nebude možné znovu prežiť.
