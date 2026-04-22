Dedinu, v ktorej sa dali dokopy, ovládajú Rusi: Manželia slúžia v prvej línii, zachraňujú životy bok po boku

Nina Malovcová
SITA
Vojna na Ukrajine
Manželia slúžia spolu na fronte.

V poľnej nemocnici na východe Ukrajiny pracujú manželia Anastasia Podobailová a Mykola Jasinenko ako zohratý tím. Kým ona ošetruje zranených vojakov, on kontroluje infúzie a zdravotnícke vybavenie. Ich spolupráca je výsledkom rokov spoločnej služby počas vojny, ktorú rozpútalo Rusko.

Dvojica pôsobí v 56. brigáde a podľa vlastných slov si pri práci často vystačia bez slov. „Poznáme svoje silné aj slabšie stránky,“ uviedla 27-ročná Podobailová pre agentúru AFP. Jej 31-ročný manžel Jasinenko dodáva, že komunikácia medzi nimi prebieha často len pohľadmi. Ich príbeh odráža širší fenomén vojny na Ukrajine, kde sa do obrany krajiny zapájajú celé rodiny.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ropa sa vracia do Družby: Ukrajina dokončila opravy, tranzit sa obnoví v najbližších hodinách
2.
Ukrajine sa podaril veľký zásah: Trafili kľúčový ropný uzol v ruskej Samarskej oblasti
3.
Družba ako páka: Dodávky ropy môžu obnoviť už tento týždeň, v hre je aj odblokovanie pôžičky pre Ukrajinu
Zobraziť všetky články (1715)

Rodiny ako súčasť obrany krajiny

Partneri a príbuzní slúžia spolu a vzájomne si pomáhajú zvládať psychickú záťaž aj vyčerpanie z každodennej reality konfliktu.Podobailová pochádza z Charkova, zatiaľ čo Jasinenko je rodákom z Mariupoľa, ktorý je v súčasnosti pod ruskou kontrolou. Spoznali sa v roku 2021, krátko pred začiatkom plnohodnotnej invázie. „Vo vojne je ťažké niečo predstierať, hneď viete, koho si vyberáte,“ povedal Jasinenko.

Na stabilizačnom bode, kde slúžia, bývajú v skromných podmienkach – spia na poschodových posteliach priamo vedľa operačnej miestnosti. Niekoľko dní pracujú bez prestávky, potom sa na krátky čas stiahnu na odpočinok, no aj vtedy musia byť pripravení okamžite zasiahnuť. Obaja priznávajú, že psychická záťaž je obrovská. Podobailová si spomína na vojakov, ktorých posledné slová patrili rodinám.

Straty a trauma vojny

„Bolesť si nechávate v sebe a žijete s ňou,“ povedala. Podľa prezidenta Volodymyra Zelenského prišli vo vojne o život už desaťtisíce ukrajinských vojakov. Napriek tomu si manželia dokážu nájsť chvíle, ktoré im pomáhajú zvládať realitu vojny. Počas terapeutického pobytu v Karpatoch sa spolu s ďalšími zdravotníkmi snažili spracovať traumy a aspoň na chvíľu zabudnúť na front.

„Cítite sa tu slobodne, pretože všetci sú na tom podobne,“ hovorí Podobailová. Vojna však zasiahla aj ich osobný život. Miesta spojené s ich vzťahom, vrátane dediny, kde sa dali dokopy, sú dnes pod ruskou kontrolou. „Ak budeme mať deti, ukážem im to aspoň na mape,“ povedala Podobailová s tým, že niektoré spomienky už nebude možné znovu prežiť.

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Dunaj k vašim službám
Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Jakub dal výpoveď a odišiel do zahraničia: Ak obmedzia voľby, určite príde domov. Je to signál, že sa deje niečo zlé
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Výbuch zabil a rozmetal 168 ľudí, vrátane detí. Najhorší domáci teroristický útok v USA spôsobil americký vojak
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 1. a 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Kráľovská rodina
Kráľovnou sa stala vďaka náhode, do jej spálne sa vlámal muž a spôsobil škandál. Alžbeta II. by oslávila 100 rokov
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Spala som v izbe s 5 cudzími ľuďmi za 15,60 eura na noc: Nastala záchodová pohroma, no pozitívne veci prevládali
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Slováci a Česi v zahraničí
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia

