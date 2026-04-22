Tragická udalosť v Petržalke: Chlapec, ktorého zrazila električka, zraneniam podľahol

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Lucia Mužlová
TASR
Chlapec, ktorého v pondelok (20. 4.) ráno v bratislavskej Petržalke zrazila električka, zraneniam podľahol. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek.

Záchranári v pondelok ráno previezli 16-ročného chodca po zrážke s električkou s poranením hlavy do nemocnice. Do jazdnej dráhy električky vošiel na korčuliach na križovatke Jasovskej ulice a Jantárovej cesty.

Polícia v tejto súvislosti chodcom pripomenula, že sú povinní za každých okolností dať električke prednosť. To platí aj na neriadených priechodoch pre chodcov. Rovnako zdôraznila, že električka má oproti autu dlhšiu brzdnú dráhu a vodič nemá okrem brzdenia inú možnosť na zabránenie zrážky.

