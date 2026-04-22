Odvrátená strana umelej inteligencie: ChatGPT mal pomáhať strelcovi na univerzite. Radil mu, ako na to

Americkú technologickú spoločnosť OpenAI vyšetruje v Spojených štátoch prokuratúra v prípade, keď jazykový model umelej inteligencie ChatGPT údajne vlani pomohol strelcovi pri útoku na Floridskej štátnej univerzite v Tallahassee. Pri streľbe zahynuli dve osoby a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správy britskej stanice BBC.
Generálna prokuratúra štátu Florida podľa jej šéfa Jamesa Uthmeiera vec vyhodnotila a dospela k záveru, že je potrebné začať kriminálne vyšetrovanie voči firme prevádzkujúcej umelú inteligenciu. „Pred spáchaním týchto ohavných zločinov poskytol ChatGPT strelcovi dôležité rady,“ dodal.
Hovorca spoločnosti OpenAI však tvrdí, že chatbot nie je za zločin zodpovedný. Spoločnosť podľa hovorcu spolupracuje s orgánmi a proaktívne poskytla informácie o účte ChatGPT, o ktorom sa domnieva, že patrí podozrivému.
AI mu dávalo rady
Podľa hovorcu služba nepodnecovala k nezákonnej činnosti. „V tomto prípade poskytoval ChatGPT faktické odpovede s využitím informácií, ktoré bolo možné vo veľkej miere nájsť vo verejne dostupných zdrojoch na internete,“ dodal.
Uthmeier však uviedol, že ChatGPT poradil strelcovi, aký typ zbrane aj munície by bolo vhodné použiť a kde by sa v areáli univerzity mohlo nachádzať väčšie množstvo ľudí.
„Moji prokurátori sa tým zaoberali a povedali mi, že keby na druhej strane obrazovky sedela osoba, obvinili by sme ju z vraždy,“ povedal Uthmeier. Upozornil, že podľa floridských zákonov každý, kto napomáha alebo radí niekomu pri spáchaní trestného činu, sa považuje za spolupáchateľa.
Hoci ChatGPT nie je osoba, generálny prokurátor uviedol, že jeho úrad musí určiť trestnú zodpovednosť spoločnosti OpenAI, ktorá je za chatbot zodpovedná.
Čelia žalobe
Spoločnosť už čelí žalobe aj v súvislosti s iným incidentom, pri ktorom mohol jej chatbot zohrať určitú rolu. Začiatkom tohto roka 18-ročný mladík zastrelil deväť ľudí a zranil ďalších 20 v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Spoločnosť OpenAI po incidente uviedla, že identifikovala a zablokovala účet strelca, avšak vec nepostúpila polícii. Firma zároveň oznámila, že má v úmysle posilniť svoje bezpečnostné opatrenia.
Skupina 42 generálnych prokurátorov štátov USA zaslala list 13 technologickým spoločnostiam s chatbotmi umelej inteligencie vrátane OpenAI, Google, Meta a Anthropic, v ktorom vyjadrila obavy z toho, že umelú inteligenciu čoraz častejšie používajú aj ľudia, „ktorí si zrejme neuvedomujú nebezpečenstvá, s ktorými sa môžu stretnúť“. Aby sa takýmto prípadom predišlo, prokurátori vyzvali na dôkladné bezpečnostné testovanie umelej inteligencie, prípadné stiahnutie produktov z trhu a jasné upozornenia pre spotrebiteľov.
