Panta Rhei zrekonštruovala najväčšie kníhkupectvo v OC EUROPA: V Banskej Bystrici pribudli tieto novinky

foto: Panta Rhei

PR článok
Banská Bystrica získala nový čarodejnícky priestor a špeciálny priestor pre zberateľov Pokémon.

Kníhkupectvo Panta Rhei, ktoré tento rok oslavuje 35 rokov, po rekonštrukcii otvára druhú oficiálnu Harry Potter dedikovanú predajnú plochu na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou Warner Bros Discovery. Súčasťou novej predajne je aj detská Baňa príbehov inšpirovaná baníckou históriou mesta, coworkingový priestor Avocado a kaviareň Café Dias v štýle newyorských mestských kaviarní.

Harry Potter ako hlavný ťahúň

Harry Potter tematická predajná zóna prinesie atmosféru známeho čarodejníckeho sveta priamo do kníhkupectva. Návštevníci tu nájdu knihy, zberateľské predmety aj priestor inšpirovaný ikonickými prvkami z príbehov o mladom čarodejníkovi.

Ide o druhú oficiálnu predajnú plochu Harryho Pottera na Slovensku, ktorú Panta Rhei realizuje v spolupráci so spoločnosťou Warner Bros Discovery.

„Rozhodnutie priniesť druhú dedikovanú predajnú plochu Harryho Pottera práve do Banskej Bystrice súvisí aj s veľkým úspechom prvej zóny v bratislavskej Eurovei. Zároveň ide o jednu z našich najúspešnejších predajní, takže bolo prirodzené priniesť tento koncept aj do mesta, kde máme silnú komunitu čitateľov,“ hovorí marketingový riaditeľ Panta Rhei Lukáš Bonk.

Baňa príbehov pre deti

Súčasťou rekonštrukcie je aj nové detské oddelenie s názvom Baňa príbehov, ktoré odkazuje na banícku históriu Banskej Bystrice.

Deti vstúpia symbolickou „banskou“ bránou do priestoru, kde budú objavovať knihy podobne, ako baníci kedysi objavovali vzácne poklady ukryté v podzemí. „Banská Bystrica je historicky spojená s baníctvom a objavovaním vzácnych kovov. V detskom oddelení sme preto vytvorili Baňu príbehov, miesto, kde deti objavujú poklady trochu iného druhu: knihy a príbehy. Chceme, aby kníhkupectvo bolo miestom, kde sa dá nielen nakupovať, ale aj objavovať a tráviť čas,“ dodáva Lukáš Bonk.

Zážitková Harry Potter zóna v predajni, foto: Panta Rhei

Priestor na prácu aj oddych

Nový koncept kníhkupectva dopĺňa aj Avocado cowork, ktorý vznikol priamo v priestore predajne. Návštevníci si tu budú môcť sadnúť s notebookom, pracovať alebo študovať v pokojnom prostredí.

Výraznou súčasťou rekonštrukcie je aj Café Dias, ktoré bude po otvorení najmodernejšou kaviarňou tejto značky na Slovensku. Nový priestor je inšpirovaný atmosférou newyorských mestských kaviarní a prináša výraznú zmenu v tom, ako sa kaviareň prepája s kníhkupectvom. Ide o vyčlenený priestor, ktorý však zostáva prirodzene prepojený s jeho atmosférou. Café Dias sa dlhodobo zameriava aj na kultúru kvalitnej kávy, má vlastnú pražiareň, kde sa chute kávy neustále vylaďujú tak, aby prinášali nové inšpirácie a trendy pre slovenský trh. Aj v Banskej Bystrici tak návštevníci nájdu priestor, kde sa stretáva čítanie, práca aj dobrá káva.

Pokémon fenomén prichádza do Banskej Bystrice

V zrekonštruovanej predajni Panta Rhei vznikla špeciálna žltá skriňa zberateľov, venovaná Pokémon kartám a balíčkom. Ide o priestor, ktorý má byť novým „meeting pointom“ pre fanúšikov, zberateľov aj úplných začiatočníkov, ktorí chcú objaviť čaro Pokémon sveta.

Počas prvých dní otvorenia bude pripravené mimoriadne veľké množstvo balíčkov, aby si fanúšikovia mohli prísť po svoje obľúbené produkty bez obáv z rýchleho vypredania. Zberatelia tak dostanú šancu rozšíriť svoje kolekcie – a možno si z balíčka vytiahnuť aj vzácnu kartu, na ktorú sa bežne čaká celé mesiace.

Pokémon je dnes jednou z najrýchlejšie rastúcich zberateľských kategórií na svete. Hodnota niektorých kariet dosahuje tisíce eur, komunita rastie a každý nový set prináša vlnu nadšenia. Panta Rhei preto vytvára priestor, kde sa fanúšikovia môžu stretávať, zdieľať svoje úlovky a zažiť atmosféru, ktorá je pre Pokémon svet typická – hravá, zberateľská a plná prekvapení.

Darčekový sortiment v predajni Panta Rhei, foto: Panta Rhei

Panta Rhei oslavuje 35 rokov

Otvorenie nového priestoru prichádza aj v roku, keď Panta Rhei oslavuje 35 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti si kníhkupectvo pripravilo pre zákazníkov aj narodeninovú ponuku, pri nákupe získajú 15 % zľavu na druhú alebo 25 % zľavu na tretiu knihu

Kníhkupectvo ako miesto zážitku 

Rekonštrukcia kníhkupectva je súčasťou širšej snahy Panta Rhei vytvárať predajne, ktoré prirodzene prepájajú knihy, kávu aj komunitný život mesta. Nový priestor v Banskej Bystrici má byť miestom, kde sa stretávajú čitatelia, rodiny aj študenti. Či už pri objavovaní nových príbehov, práci alebo stretnutí pri káve.

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s26)

