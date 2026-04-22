Slovenská armáda bude mať nového lídra: Kabinet odsúhlasil návrh na obsadenie kľúčového postu

Novým náčelníkom Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR sa má stať doterajší zástupca náčelníka GŠ Miroslav Lorinc. Nomináciu na post a návrh na jeho vymenovanie schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
„Stavili sme na kontinuitu,“ vysvetlil návrh i postup kabinetu podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD). Upozornil na Lorincove skúsenosti a znalosti. „Ako prvý zástupca náčelníka GŠ bude prirodzeným prechodom k novým víziám,“ vyhlásil.
Ocenil zároveň Lorincove odborné kvality v oblasti protivzdušnej obrany. „Myslím si, že jeho expertné skúsenosti výrazne pomôžu tomu, aby SR efektívne dobudovala to najpodstatnejšie, čo dnes krajiny potrebujú na svoju obranu – efektívnu protivzdušnú obranu,“ vysvetlil minister.
Zmeko končí vo funkcii
Návrh nominácie chce hneď po rokovaní predstaviť prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Končiaci náčelník GŠ generál Daniel Zmeko je na svojej pozícii od roku 2018, už dve štvorročné funkčné obdobia. Podľa zákona o ozbrojených silách sa preto opätovne o mandát uchádzať nemôže. Náčelníka generálneho štábu navrhuje minister obrany, jeho nomináciu schvaľuje vláda a do funkcie ho nakoniec vymenuje prezident.
