V európskej krajine otvorili unikátny most: Je jedným z najväčších svojho druhu na svete

Most Kruunuvuorensilta vo Fínsku s dĺžkou 1 191 metrov spája štvrte Korkeasaari a Kruunuvuorenranta. Megaprojekt však bude len pre peších, cyklistov a verejnú dopravu.
Výnimočný v celosvetovom meradle
Ako informuje web Euronews, most Kruunuvuorensilta by mal byť jedným z najväčších svojho druhu na svete. Štvrť Kruunuvuorenranta je vďaka nemu od centra Helsínk vzdialená už len 5,5 kilometra, pričom pred otvorením mosta bolo potrebné prejsť 11 kilometrov. Stredný pilier mosta sa týči do výšky 135 metrov a je viditeľný aj z veľkej vzdialenosti.
„Most Kruunuvuorensilta je novou, jedinečnou a vzrušujúcou dominantou Helsínk. Pohľad, ktorý priláka návštevníkov zblízka i zďaleka,“ vyjadril sa Daniel Sazonov, primátor Helsínk. V rámci otváracieho víkendu most navštívilo viac ako 50 000 ľudí. Podľa webu Kruunusillat je to nielen najvyšší a najdlhší most vo Fínsku, je výnimočný v celosvetovom meradle.
So beeindruckend! Gestern wurde in Helsinki einfach die längste autofreie Brücke der Welt und gleichzeitig die längste Brücke Finnlands eröffnet! Auf 1,2 Km verbindet die Kruunuvuorensilta das Zentrum mit den Außenbezirken und erlaubt nur Fußgänger, Fahrräder und die Tram❤️… pic.twitter.com/4tvexKLtkV
— Ingwar Perowanowitsch (@Perowinger94) April 19, 2026
Mosty týchto rozmerov sa totiž doteraz nestavali výlučne na účely verejnej dopravy, pešej a cyklistickej premávky. Kruunuvuorensilta tak nie je jedinečný len vďaka svojej štruktúre, ale aj vďaka pokrokovému konceptu.
Stane sa ikonou?
Hoci už teraz majú obyvatelia z mosta radosť, až čas ukáže, či sa stane takým ikonickým miestom, ako je napríklad Brooklyn Bridge v New Yorku. Niet však pochýb o tom, že v to Helsinčania dúfajú.
V každom prípade však vznik nového spojenia predstavuje pre každé mesto mimoriadne veľký pokrok. Z My Helsinki sa dozvedáme, že hoci dizajn mosta bol zvolený ešte v roku 2012, jeho konštrukcia bola započatá až v roku 2021. Výstavba mosta stála 326 miliónov eur. Verejná doprava sa po moste môže pohybovať rýchlosťou nanajvýš 70 kilometrov za hodinu, pričom sa odhaduje, že do roku 2030 tadiaľ električky prejdú denne aj 23 000-krát. Množstvo cyklistov sa môže priblížiť k 4 000 denne.
A Bridge c1,200 metres long built for predestrians, Bikes and Public Transport it can be done https://t.co/VD0VGa45ZL
— GovTech Research (@GovTechResearch) April 22, 2026
Samozrejme, cieľom bolo vytvoriť nielen projekt, ktorý by slúžil ľuďom, ale zároveň taký, ktorý by životné prostredie narúšal čo najmenej. Verejná doprava je preto plánovaná tak, aby ju bolo možné čo najviac odhlučniť. Navyše, už vo fáze plánovania bolo vykonaných viacero environmentálnych štúdií.
Nahlásiť chybu v článku