Rusko sa pripravuje na vojenský útok na NATO: Nemecko ako odpoveď predstavilo najsilnejšiu armádu v Európe

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu predstavil novú národnú vojenskú stratégiu, ktorou Berlín reaguje na rastúcu hrozbu zo strany Ruska. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Nemecká armáda (Bundeswehr) prechádza programom prezbrojenia v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, pričom krajina v januári opäť zaviedla dobrovoľnú vojenskú službu s cieľom zvýšiť počet vojakov. Pistoriusov obranný plán zahŕňa nemeckú vojenskú stratégiu a analýzu schopností Bundeswehru, ktorá stanovuje zloženie, štruktúru a veľkosť ozbrojených síl.
Cieľom je najsilnejšia armáda v Európe
Aj keď podrobnosti sú utajené, minister uviedol, že plány zahŕňajú „premenu Bundeswehru na najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe“. Ministerstvo obrany považuje Rusko za hlavnú hrozbu pre Nemecko. „Svojím zbrojením sa (Rusko) pripravuje na vojenskú konfrontáciu s NATO a považuje použitie vojenskej sily za legitímny nástroj na presadzovanie svojich záujmov,“ uviedol Pistorius.
NATO sa preto snaží zvýšiť svoje kapacity na 460 000 vojakov, aby mohlo čeliť prípadnej ruskej agresii. Berlínska stratégia zdôrazňuje dôležitosť presných zbraní s dlhým doletom a so systémov protivzdušnej obrany, či rozvoj technológií, ako sú umelá inteligencia, kvantové výpočty a robotika. „V krátkodobom horizonte zvyšujeme naše obranné a vytrvalostné schopnosti. V strednodobom horizonte sa zameriavame na významné a komplexné zvýšenie schopností a v dlhodobom horizonte dosiahneme technologickú prevahu,“ vysvetlil Pistorius.
