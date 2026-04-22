Študenti odišli z vyučovania: V Česku protestujú za nezávislosť verejnoprávnych médií, vláde posielajú odkaz

Nina Malovcová
TASR
Študenti odišli z vyučovania na protest.

Študenti naprieč Českom v stredu minútu pred poludním demonštratívne odišli z vyučovania, aby protestovali proti vládnemu návrhu zákona o médiách verejnej služby. Kritizujú plán na zrušenie koncesionárskych poplatkov a žiadajú, aby vláda návrh stiahla. Pražskí študenti sa zišli na Námestí Jana Palacha, odkiaľ chcú pochodovať k ministerstvu kultúry, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Študenti nepovažujú plán vlády len za technickú zmenu spôsobu financovania, ale za zásadný zásah do nezávislosti Českej televízie a Českého rozhlasu, ktoré podľa ich slov majú slúžiť verejnosti, poskytovať dôveryhodné informácie a kontrolovať moc.

Za protestom stojí iniciatíva študentov

Za protestnou akciou je študentská iniciatíva Média nedáme!, ktorú vytvorili študenti zo Študentskej rady Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK). Okrem stiahnutia návrhu iniciatíva požaduje, aby sa o budúcnosti stabilného a nezávislého financovania médií verejnej služby začala otvorená odborná debata. Ak vláda návrh nestiahne a nepristúpi k diskusii, sú pripravení v protestoch pokračovať.

Český minister kultúry Oto Klempíř minulý týždeň predstavil návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a médiá verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Podľa tohto návrhu by Česká televízia aj Český rozhlas dostali na svoju činnosť v roku 2027 menej peňazí, ako tento rok získajú z koncesionárskych poplatkov.

Vláda návrh obhajuje, odbory protestujú

Vláda odmieta, že by jej návrh ohrozil nezávislosť médií verejnej služby či demokraciu v Česku, ako to tvrdí napríklad opozícia. Premiér ČR Andrej Babiš to opakovane označil za nezmysel. Odbory Českého rozhlasu aj Českej televízie v stredu v reakcii na návrh zákona vyhlásili časovo neobmedzenú štrajkovú pohotovosť. Vyhlásili, že sú pripravení nezávislé verejnoprávne médiá brániť všetkými zákonnými prostriedkami.

