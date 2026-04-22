Fico: Benešove dekréty sú nedotknuteľné: Ódor vraj nikdy nedostal informácie o navážaní migrantov

Bývalý premiér Ľudovít Ódor nikdy nedostal žiadne spravodajské informácie, ktoré by hovorili o navážaní migrantov na hranice Slovenska na základe dohody medzi opozíciou a vtedajším predsedom vlády Maďarska. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že ich o tom na Bezpečnostnej rade informovala Slovenská informačná služba (SIS) aj Vojenské spravodajstvo.
„V súvislosti s dezinformáciami šíriacimi sa v mediálnom priestore, ktoré ako prvý interpretoval bývalý premiér Ľudovít Ódor a ktoré sa týkajú obsahu údajnej spravodajskej produkcie SIS vo veci zvážania migrantov na spoločnú hranicu s Maďarskom pred voľbami v roku 2023, Slovenská informačná služba uvádza, že tieto informácie nemajú základ v objektívnej realite,“ priblížila hovorkyňa SIS Natália Holubová.
Ódor podľa Fica klame o tom, že dostával informácie o navážaní migrantov na hranice. „Navyše, keby takúto informáciu Ódor mal, tak by ju musela mať aj prezidentka Zuzana Čaputová a viete si predstaviť, čo by sa dialo. Bola by to obrovská téma predvolebnej kampane, lenže nebola,“ poznamenal.
Benešove dekréty sú vraj bublina
Premiér označil aj vyjadrenia víťaza maďarských volieb Pétera Magyára o navážaní migrantov na Slovensko za klamstvo. Magyár mu podľa vlastných slov neposkytol žiadne vysvetlenie svojich tvrdení. „To je celkom jednoduchá taktika, vylejeme špinu a necháme to tak, veď slovenská opozícia už špinavú robotu dokončí,“ skonštatoval.
Magyár sa podľa Fica chcel svojimi vyjadreniami o migrantoch poďakovať slovenskej opozícii, predovšetkým PS, že otvorili tému Benešových dekrétov. Zopakoval, že pre vládu SR sú tieto dekréty výsledkom povojnového usporiadania po skončení druhej svetovej vojny. „Sú nedotknuteľné. Sú integrálnou súčasťou slovenského právneho poriadku,“ podotkol premiér. Tému Benešových dekrétov považuje za ďalšiu bublinu.
Fico deklaroval, že urobí všetko preto, aby slovensko-maďarské vzťahy a téma postavenia maďarskej národnostnej menšiny neboli témou politickej súťaže. „Niekto si to asi želá, ale ja ako predseda vlády SR to určite nie som,“ tvrdí.
Premiér zároveň avizoval, že pokiaľ mu to zdravotný stav dovolí, chce absolvovať z noci z 30. apríla na 1. mája nočnú zmenu. Potvrdil aj oslavy Sviatku práce v Bánovciach nad Bebravou.
