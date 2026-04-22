Nemám na to: Kvetka Horváthová uviedla, prečo by nešla do Let’s Dance, priznala svoju slabú stránku

V zákulisí tanečnej šou Let’s Dance sa občas odohráva viac, než vidí samotný divák na obrazovke. Napätie, emócie aj nečakané momenty, ktoré sa do kamier vždy nezmestia, vytvárajú atmosféru, v ktorej sa aj známe tváre niekedy ukážu v úplne inom svetle.
Práve taký moment nastal aj u moderátorky Kvetky Horváthovej, ktorá v rozhovore pre Koktejl prekvapila svojím vyjadrením. Namiesto opatrných slov či diplomatických odpovedí to povedala jasne a stručne, ako to naozaj je. Týkalo sa to tanečnej šou a toho, či by kývla na účinkovanie v nej.
Na šou v čase, keď normálne už spí
Dlhorová moderátorka markizáckeho Telerána zavítala na priamy prenos Let’s Dance a predviedla čistú eleganciu v podobe bieleho kostýmu a jemne upraveného zovňajšku. “Líčenie trvalo asi polhodinku. Tak som si trochu oddýchla a pospala som si a pripravila sa na dnešný večer,” prezradila Kvetka, ktorá nedávno ukázala na sociálnej sieti svoju dospelú dcéru.
Prišlo však mierne zaváhanie, čo sa týka účasti tanečného ošiaľu, ktorý začína v čase, keď sa už pripravuje na odpočinok. Nakoniec však vtipne dodala, ako by to vyriešila. “Priznám sa, že ja už o pol deviatej, a je to asi aj tým, že vysielam to Teleráno, tak ja som zvyknutá už o pol deviatej sa pomaličky chystať do postele spať. A toto začína len o pol deviatej! Rozmýšľala som, či si nedám na viečka namaľovať oči – že keď to na mňa príde, tak ja budem spať, ľudia by si mysleli, že sa pozerám,“ poznamenala s úsmevom.
