Ak budú školy 8. mája zatvorené, nemusíte zúfať. Sociálna poisťovňa radí, čo v takomto prípade robiť

Rodičia konečne vedia, na čom sú. Ako sme vás informovali v článku, ministerstvo školstva vydalo pre školy usmernenie, ako postupovať 8. mája, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja. Je pritom dosť možné, že budú školy vnímať tento deň ako bežný pracovný, pričom rezort upozornil, že riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov.
Ak by však nastala situácia, že riaditeľ skutočne dá deťom aj zamestnancom voľno, pričom rodičia detí v daný deň budú musieť ísť normálne do práce, Sociálna poisťovňa poradila, ako sa v takomto prípade zariadiť.
Čo v prípade, že ostane s dieťaťom doma
Sociálna poisťovňa informovala, že v súvislosti s blížiacim sa sviatkom 8. mája (Deň víťazstva nad fašizmom) je možné využiť dávku ošetrovné na dieťa v prípade, ak je škola alebo predškolské zariadenie zatvorené z rozhodnutia riaditeľa. Žiadosť o ošetrovné nie je potrebné riešiť s pediatrom, rodič si ju vytlačí z webstránky Sociálnej poisťovne a potvrdí ju priamo škola.
Dávku ošetrovné na deň 8. mája 2026 v prípade uzavretia školy je možné čerpať na dieťa do veku 11 rokov, resp. do 18 rokov v prípade dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa. Tlačivo rodičovi nepotvrdzuje lekár, ale škola, ktorá je povinná rodičovi potvrdiť svoje uzatvorenie. Výška dávky ošetrovné je 55 percent z denného vymeriavacieho základu poistenca, teda z jeho hrubej dennej mzdy.
Netýka sa to pritom len rodičov, ale tiež starých rodičov. V oboch prípadoch treba splniť podmienky a vyplniť Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy, predškolského zariadenia alebo zariadenia sociálnych služieb, ktorú musí potvrdiť daná vzdelávacia inštitúcia a tiež zamestnávateľ. Podpísanú žiadosť je následne potrebné zaslať Sociálnej poisťovni.
