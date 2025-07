Ministerstvo obrany tvrdo reaguje na nákup herných konzol: Podľa Kaliňáka je to lož. Jeho tvrdenie ale nesedí

Predvčerom sme vás informovali, že ministerstvo obrany si v čase šetrenia verejných financií zadovážilo výbavu, ktorú by im závidel nejeden e-športový klub. Podľa troch zverejnených zmlúv nakúpilo desiatky herných konzol, profesionálne slúchadlá, VR headsety a viac než 30 populárnych herných titulov. Celková hodnota nákupu presahuje 40 000 eur. Ministerstvo teraz poskytlo svoje stanovisko.

Armáda si cez verejnú zákazku zabezpečila 34 konzol PlayStation 5, 10 kusov Xbox Series X, originálne ovládače, nabíjacie stanice a desiatky hier. Na zozname sa nachádzajú známe tituly ako Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops 6, Mortal Kombat 1, NBA 2K25, F1 25 či Microsoft Flight Simulator 2024.

Zmluvy sú tri

Ministerstvo obrany sa voči týmto tvrdeniam dôrazne ohradilo s tým, že ide o nepravdivé, realitu skresľujúce informácie. Ako ministerstvo uviedlo, jedinú relevantnú zmluvu týkajúcu sa predmetného nákupu uzavreli Ozbrojené sily SR 18. júna 2025 so spoločnosťou ITSK, s. r. o.

„Keď odhliadnem od skutočnosti, že ide o sumu 17 229 eur a nie medializovanú sumu 40-tisíc eur – čo ale pre túto tému nie je podstatné, keďže ide o princíp, vrátim sa do obdobia konca roku 2023. Spolu s pani prezidentkou Zuzanou Čaputovou sme pod jej vedením navštívili Cyperskú misiu. Vtedy sme sa rozhodli profesionálnym vojakom na Vianoce priniesť práve herné konzoly, a to vzhľadom na to, že celý čas sú v uzavretom priestore, kde platia veľmi prísne pravidlá, aj v čase osobného voľna,“ uviedol Kaliňák

Ďalej vysvetlil, že práve tento spôsob sa ukázal ako veľmi dobré riešenie na zmiernenie napätia, stresu, konfliktov a tiež na relaxáciu a získavanie nových návykov. „Virtuálne hry a hracie konzoly sú veľmi žiadané pre ozbrojené sily všetkých armád po celom svete, dokonca armáda USA vytvorila vlastnú hru, ktorá je primárnym základom pre ďalšie taktické cvičenie,“ uviedol Kaliňák.

Tvrdenie ministerstva o jednej zmluve však akosi nesedí, pretože Kaliňákov rezort uzavrel v júni celkovo tri zmluvy na nákup herného príslušenstva, v celkovej hodnote presne 40 933 eur. Prvá, ktorá je v hodnote 20 559 eur, bola uzavretá 4. júna. Druhá zmluva, o ktorej hovorí aj ministerstvo, je z 18. júna a tretia, v hodnote 3 145 eur, bola uzavretá 11. júna. Všetky tri zmluvy sú veľmi podobné a obsahujú herné konzoly, príslušenstvo a samotné hry.

Psychohygiena a regenerácia

„Profesionálni vojaci strávia počas výcviku bez rodín a styku s verejnosťou sedem až 11 týždňov. Poďme preto s dobou, nakoľko aj hracie konzoly slúžia k prekonaniu náročného obdobia a k podpore teambuildingu. Ak sa niekto na základe tohto snaží vytĺcť politický kapitál, je mi ho ľúto,“ doplnil Kaliňák.

Ministerstvo obrany vysvetlilo, že zakúpené vybavenie bude využívané vo výcvikových strediskách Martin, Turecký vrch, ale aj v ďalších regiónoch a všade tam, kde sú vojaci na misiách. Cieľom je pritom psychohygiena, regenerácia a rozvoj mentálnych zručností účastníkov vojenského výcviku.