Minister Tomáš chce sprísniť pravidlá pre sociálne podniky: Novelu chcú opäť prijať v skrátenom legislatívnom konaní

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR chce sprísniť pravidlá pre fungovanie sociálnych podnikov. Rezort už v súčasnosti predložil novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch do medzirezortného pripomienkového konania.
Platiť by mohla už od 1. januára 2026, keďže ministerstvo ju chce predložiť na novembrové rokovanie Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Nové podmienky pre fungovanie sociálnych podnikov
„Cieľom tejto novely zákona je nastaviť nové podmienky pre fungovanie sociálnych podnikov tak, aby sme na jednej strane odstránili z trhu rôznych špekulantov, ktorých my priznávame, že existujú. Ale na druhej strane, aby sme nezadusili sociálne podniky, v ktorých pracujú takíto ľudia, ktorí by si ináč prácu hľadali len veľmi ťažko,“ povedal Tomáš s tým, že na Slovensku funguje aktuálne viac ako 600 sociálnych podnikov.
Zmeny pripravilo ministerstvo práce v spolupráci s Alianciou
Zmeny, ktoré navrhuje MPSVR v spolupráci s Alianciou pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, sú podľa neho konzultované aj s Najvyšším kontrolným úradom SR. Jednou zo zmien je, že v prípade, ak sa sociálnemu podniku nepodarí integrovať svojho zamestnanca v danom podniku alebo všeobecne na pracovný trh, bude musieť vrátiť alikvotnú časť vyrovnávacieho príspevku. Sociálny podnik bude mať zároveň po prijatí ľudí do práce tri mesiace, teda skúšobnú lehotu, na to, aby sa rozhodol, či ich naďalej bude zamestnávať.
Ak pôjde o značne znevýhodnené osoby, na ktoré poberá podnik vyrovnávací príspevok dva roky, bude mať povinnosť udržať na pracovnom trhu svojho zamestnanca jeden rok, inak musí vrátiť vyrovnávací príspevok v jeho mesačnej výške. Pri zdravotne znevýhodnených osobách to nebude platiť, avšak po novom im do zamestnania nepostačí len invalidita, ale ich zdravotný stav na konkrétnu pozíciu posúdi posudkový lekár.
Zmena výšky príspevku od štátu
Zmeniť by sa mala aj maximálna výška príspevku od štátu na jedného takéhoto zamestnanca, ktorá bude v sume minimálnej mzdy na úrovni 915 eur. „Pokiaľ by sme pokračovali v súčasnom štedrejšom režime, tak v takom prípade by už eurofondy pre sociálne podniky na vyrovnávacie príspevky došli v máji budúceho roka,“ ozrejmil Tomáš.
Ďalej by mohol sociálny podnik od budúceho roka poberať vyrovnávací príspevok na jedného zamestnanca len raz a rovnako novela zákona obsahuje zákaz pre pracovníka v sociálnom podniku, ktorý poberá vyrovnávací príspevok, aby bol zamestnaný v inom pracovnom pomere.
Kratšie lehoty, prísnejšia kontrola a obmedzenie subdodávateľov
Zároveň, ak vznikne nový sociálny podnik, tak kvótu na umiestnenie znevýhodnených zamestnancov bude musieť naplniť do štyroch mesiacov, pričom doteraz to bolo do jedného roka. Upraviť by sa malo aj to, že zisk zo svojej činnosti bude môcť sociálny podnik držať v takzvanom osobitnom fonde namiesto piatich rokov iba dva a ak ho nepoužije v stanovenom limite, zisk prepadne v prospech štátu.
Len 20 % celkovej hodnoty zákazky bude môcť podnik dodať cez subdodávateľa. Sociálne podniky by nemali byť už ani súčasťou konzorcií a výrazne by sa mala posilniť ich kontrola, pričom počas jedného roka má MPSVR ambíciu skontrolovať päť až desať percent z nich.
Poslednou zmenou, ktorú pripravuje rezort práce v spolupráci s ministerstvom financií, je, že by sa mala zvýšiť daň z pridanej hodnoty z piatich na 19 percent.
„Očakávame, že klesne počet sociálnych podnikov, pretože verím, že to odradí špekulantov, ale možno zaniknú aj také sociálne podniky, ktoré nebudú schopné naplniť tieto nové podmienky. Ale keď niekto nie je schopný naplniť tieto nové podmienky, tak potom nemôže, samozrejme, fungovať. Sociálny podnik musí fungovať na základe týchto nových pravidiel a plniť si teda svoj účel,“ uzavrel Tomáš.
