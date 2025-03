Minister Takáč po stretnutí s expertmi: Usmrcovanie zvierat je jedinou cestou, situáciu nemôžeme podceniť

Premiér Robert Fico a minister Takáč sa stretli s expertmi Európskej komisie na ochorenie slintačka a krívačka. Na Slovensku platí mimoriadna situácia, máme tu 4 ohniská nákazy.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Podľa Takáča experti potvrdili, že Slovensko robí správne kroky a niekedy aj nad rámec toho, čo nám ukladá Európska únia. Experti navštívili všetky ohniská, skontrolovali opatrenia a o výsledkoch budú informovať aj ďalšie orgány. Rovnako potvrdili, že usmrcovanie zvierat je jedinou cestou na vyriešenie situácie.

Ešte nemáme vyhraté

Potvrdené nie je žiadne ďalšie ohnisko, hlásené nie sú ani podozrenia. Minister Takáč chce upokojiť ľudí z hľadiska odškodňovania, aj malí chovatelia dostanú kompenzácie. Dnes o 13. hodine sa uskutoční aj výbor, kde budú informovať aj ďalších kolegov. Minister sa vyjadril, že je potrebné usmrtiť všetky zvieratá, je to v súlade s legislatívou. Karanténa by bol krok, ktorým by sme situáciu podľa ministra podcenili.

Inkubačná doba pri tomto ochorení je 7 až 14 dní. Pokiaľ už prebehne dva alebo trikrát 14 dní, môžeme povedať, že sme nákazu porazili. Dôležité v tomto prípade je, aby sa zvieratá nepremiestňovali. V tejto chvíli ešte nemáme vyhraté, no je dobrá správa, že nepribudlo ďalšie ohnisko. Keďže v Maďarsku potvrdili ďalšie ohnisko, doba, kým sa situácia vyrieši, bude určite dlhšia, informoval Takáč. Nové ohnisko sa objavilo približne 15 kilometrov od bratislavských hraničných priechodov. Ide o farmu v obci Levél.

Minister potvrdil, že počas testovania zvierat sa zistilo, že vírus prišiel z Maďarska, ide o rovnaký kmeň.