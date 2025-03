Boli sme v kafilérii, kam odvážajú dobytok z ohnísk slintačky a krívačky. Pár metrov od nej je farma, majitelia sa boja

Okolo ich farmy šiel každý, kto niekedy cestoval zo Žiliny smerom na východ Slovenska. Ešte pred hradom Strečno sa pri hlavnej ceste na lúkach zvykne pásť hovädzí dobytok. Zvieratá patria rodinnej farme, ktorá v posledných dňoch zažíva najhošie obdobie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Len kúsok od farmy je Veterinárna asanačná spoločnosť – ľudovo povedané, kafilérka. Životy oboch spoločností sú dnes prepletené viac, ako by im bolo milé.

Dôvodom je slintačka a krívačka – vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré sa u nás objavilo pred niekoľkými dňami. Slintačka a krívačka je jedno z najvýznamnejších nákazlivých ochorení v chove hospodárskych zvierat, ktoré pri výskyte vyvoláva prísne veterinárne a karanténne opatrenia.

Choroba bola potvrdená vo viacerých chovoch na juhu Slovenska. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska.

Postihnuté chovy sú postupne likvidované, aby sa zamedzilo šíreniu nákazy. Dokopy má ísť o takmer 3 000 kusov zvierat, z ktorých veľká časť končí v kafilérii pri Žiline. Kafiléria sa nachádza asi len 400 metrov od rodinnej farmy Hreus.

My sme sa rozhodli navštíviť spomínanú farmu aj neďalekú kafilériu. Obe miesta sú dôkladne zabezpečené – na bráne farmy sú reťaze so zámkom, za bránou dezinfekčné brody pre ľudí aj pre autá.

Prísne opatrenia

Po tom, ako sme zavolali na telefónne číslo uvedené na bráne, prišli k nám farmári. Majú za sebou mimoriadne náročné dni, na ich tvárach bolo vidieť, že sú situáciou naozaj zasiahnutí.

“Posledné dni vnímame ako najťažšie za posledných 30 rokov. Zažili sme si infláciu, nevyplácanie dotácí, vojnu, to všetko malo na nás vplyv, ale tie posledné dni sú pre nás hrozné,” povedali.

Majú strach najmä z toho, že by sa mohol nakaziť aj ich chov. Nachádzajú sa veľmi blízko kafilérie, ktorá síce postupuje maximálne obozretne, napriek tomu sú však ich obavy na mieste.

“Informácie sme nedostali tak promptne a od povolaných orgánov, ako by sme si predstavovali, ale už sme sa k tomu dopátrali po vlastnej osi a zabezpečili sme sa skôr, ako sme k tomu boli vyzvaní od kompetentných,” povedali nám.

Hoci už teraz cítia ekonomické dosahy, pretože museli prestať predávať svoje produkty, najväčší strach majú z potenciálnej nákazy.

“Bojíme sa, že sme tu prví na rane. Všetci sme videli video s pootváranými autami kafilérky, ktorá je tu hneď vedľa. Tým, že je to prenosné vzduchom, my sa môžeme brániť brodmi, dezinfekciou, všetky autá striekame chémiou, minimalizovali sme pohyb a naše stroje nevychádzajú z dvora, aj keď by sme mali robiť aj nejaké práce na poliach, nemusí to stačiť,” dodali.

Prijaté opatrenia sme videli na vlastné oči – do areálu farmy sa nedá dostať bez toho, aby vás majitelia priamo vpustili. Brány sú zatvorené, zákazníci nemôžu vstupovať, všetky autá sú dezinfikované nielen brodmi, ale aj ručne – farmári sa z obavy o svoj chov rozhodli chrániť aj nad rámec nariadení.

Pokiaľ by došlo k nákaze ich chovu, mohlo by to byť pre nich likvidačné. “Nejaké finančné náhrady sú momentálne to posledné, čo nás trápi. Trvá riziko nákazy. Od posledného kamióna, ktorý prejde do asanačného podniku, môžeme čakať 7, 14 dní alebo až mesiac, kým si budeme istí, že sme v bezpečí. Počas celej doby budeme aj naďalej dodržiavať opatrenia,” zdôraznili farmári.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného