Stovky zvierat skončili pod zemou bez povolení aj posudkov: Polícia preveruje, ako vláda nechala zakopať uhynuté zvieratá

Foto: YouTube - Ádám Magyar (reprofoto) / SITA - Úrad vlády SR

Nina Malovcová
Nákaza slintačky a krívačky
Polícia začala vyšetrovať zakopávanie uhynutých zvierat pri Leviciach.

Polícia začala trestné stíhanie pre prečin šírenia nákazlivej choroby zvierat v súvislosti so zakopávaním uhynutých zvierat pri Leviciach. Ide o prípad z jari tohto roka, keď po vypuknutí slintačky a krívačky vládni predstavitelia rozhodli o zakopaní stoviek zvierat, no bez vedomia obyvateľov aj miestnej samosprávy.

Na celú situáciu ako prvá upozornila poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá informácie zverejnila na sociálnej sieti.

Zvieratá mali zakopať bez povolení a posudkov

Podľa zistení Holčkovej boli stovky tiel zvierat zakopané bez akýchkoľvek povolení či úradných dokumentov. Chýbal aj hydrogeologický posudok, ktorý by potvrdil, že lokalita pri Leviciach je vhodná na uloženie takého množstva biologického materiálu. „Tieto stovky zvierat zakopali len tak. Nemali na to žiadny papier a nebol vypracovaný hydrogeologický posudok,“ napísala Holečková.

Zvieratá boli podľa dostupných informácií uložené do zeme bez vedomia primátora Levíc aj obyvateľov mesta. O tomto kroku neexistuje žiadny verejný záznam ani oficiálne stanovisko rezortu, ktorý by ho vysvetľoval. Rozhodnutie už vtedy kritizovali niektorí opoziční politici a aktivisti, ktorí upozorňovali na možné riziko kontaminácie pôdy a spodných vôd.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Martina Holečková (@martina_holeckova_)

Polícia už koná

Polícia potvrdila, že v prípade zakopávania zvierat pri Leviciach začala trestné stíhanie. Vyšetrovateľ bude skúmať, kto o postupe rozhodol, či boli dodržané zákony o nakladaní s biologickým odpadom a či nehrozí ohrozenie životného prostredia. Prípad tak zostáva otvorený a vyšetrovanie má ukázať, či mohlo dôjsť k nezákonnému nakladaniu s telami zvierat, ktoré zomreli počas epidémie slintačky a krívačky.

