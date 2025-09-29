Minister Kaliňák opäť nakupuje: Obchod bude zrejme bez súťaže, armáda má dostať 20-tisíc pušiek za milióny

Foto: SITA/Milan Illík

Nina Malovcová
Kaliňák chce armádu prezbrojiť novými puškami, tanky a lietadlá sú zatiaľ otázne.

Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru po svojom návrate do funkcie spustil obchody za viac než šesť miliárd eur. Dnes je už jasné, že nie všetky sa podarí dotiahnuť. Niektoré veľké projekty ostávajú visieť vo vzduchu, iné má rezort ako prioritu.

Ako upozornil Denník N, Kaliňák v reakcii pre denník priznal, že niektoré plány môžu stroskotať. Otvorene hovoril o tankoch aj o brazílskych lietadlách, no zároveň zdôraznil, že nákup útočných pušiek pre vojakov chce dokončiť.

Lietadlá a tanky v ohrození

Minister uviedol, že nemusí dôjsť k plánovanému nákupu dopravných lietadiel Embraer, o ktorých hovoril aj premiér Robert Fico po stretnutí s brazílskym prezidentom Lulom da Silvom. Otázny je aj najväčší kontrakt na nové tanky.

Tank Leopard2A8 Foto: Meumeu03, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons

Kaliňák priznal, že v dôsledku rozpočtu nebude možné objednať najdrahšiu možnosť, nemecké Leopardy 2A8. Zvažuje dva lacnejšie modely vo vývoji od švédskej spoločnosti BAE Systems a tureckého výrobcu Otokar.

Pušky sú prioritou

Naopak, odhodlaný je dokončiť prezbrojenie armády útočnými puškami. Ministerstvo plánuje objednať aspoň 20-tisíc kusov, ktoré aj s príslušenstvom môžu stáť viac ako 100 miliónov eur. Už teraz sa ukazuje, že aj tento nákup pôjde zrejme bez otvorenej súťaže. Kaliňák pripustil, že namiesto tendra môže využiť skrátený proces alebo priame zadanie.

Medzi výrobcami sa spomínajú tradičné európske firmy ako Colt CZ, FN Herstal, Beretta či Heckler & Koch. Prekvapivým uchádzačom môže byť slovenská firma Grand Power podnikateľa Jaroslava Kuracinu, ktorý by mohol ponúknuť lacnejšie riešenie.

