„Rusko už vyhralo vojnu,“ tvrdí Orbán: Západ podľa neho nechce prísť o svoj diel Ukrajiny a len predstiera, že ju bráni

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa domnieva, že vojnu na Ukrajine už vyhralo Rusko, otázkou iba je, kedy a kto sa dohodne s Moskvou. Vyplýva to z pondelňajšieho online rozhovoru premiéra pre provládny kanál Hodina bojovníkov (Harcosok órája) vysielanom na platforme YouTube.
Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti. Orbán naznačil, že americký prezident Donald Trump sa ho zvykol pýtať na jeho názor na vojnu a on mu povedal, že táto vojna je už rozhodnutá a že Rusi ju vyhrali. Otázkou podľa neho ale je, kedy a kto dosiahne dohodu s Rusmi, či dôjde k americko-ruskej dohode, alebo budú Európania konečne ochotní rokovať a budú prebiehať európsko-ruské rokovania.
Vojnu nemožno vyhrať na fronte
„Túto vojnu nemožno vyhrať na fronte. Všetci vojenskí experti, vrátane najlepších amerických, tvrdia, že Ukrajina môže túto vojnu vyhrať iba vtedy, ak nasadia státisíce príslušníkov bojových jednotiek zo západnej Európy alebo z USA,“ dodal Orbán.
Podľa jeho názoru Západ nebojuje proti Rusom, ale skôr nechce byť vynechaný z rozdelenia Ukrajiny. „Rusi si vzali 20 percent Ukrajiny a Západ si myslí, že má právo vziať si zvyšok,“ spresnil maďarský ministerský predseda. Dodal, že ide o obyčajnú imperialistickú vojnu, len sa tak nenazýva.
„Západniari jednoducho nechcú prísť o kúsok deliteľnej krajiny, ktorý majú k dispozícii, preto je tu celá táto vojna (…), je za ňou drancovanie nešťastných Ukrajincov, zatiaľ čo sa predstiera, že bránia Ukrajinu,“ podčiarkol Orbán.
Švédsko viní z preletov Rusko
Švédsky premiér Ulf Kristersson v pondelok uviedol, že za minulotýždňovými záhadnými preletmi dronov nad niekoľkými škandinávskymi letiskami bolo pravdepodobne Rusko. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.
„Pravdepodobnosť, že ide o snahu Ruska vyslať odkaz krajinám podporujúcim Ukrajinu, je pomerne vysoká,“ povedal Kristersson pre televíziu TV4 s dôvetkom, že „nikto skutočne, skutočne nevie“. O dronoch, ktoré narušili poľský vzdušný priestor začiatkom septembra však „má potvrdenie“, že boli ruské.
„Všetko ukazuje na Rusko, ale všetky krajiny sú opatrné, pokiaľ ide o označenie konkrétnej krajiny, ak si nie sú isté. V Poľsku vieme, že to tak bolo,“ tvrdí Kristersson. Moskva akékoľvek zapojenie do incidentov s dronmi odmietla.
Dánsko a Nórsko hlásia podozrivé drony
Dánsko i Nórsko od 22. septembra zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore niekoľko neznámych dronov, v dôsledku čoho bolo uzavretých viacero letísk. Dánska premiérka Mette Frederiksenová vo štvrtok vyhlásila, že jej krajina „sa v posledných dňoch stala obeťou hybridných útokov“.
V dánskej Kodani sa v stredu a vo štvrtok uskutoční samit lídrov Európskej únie (EÚ). V záujme zaistenia bezpečnosti krajina v nedeľu oznámila, že do piatka uzatvorí svoj vzdušný priestor pre všetky civilné drony, aby si s nimi prípadne nezamenila tie nepriateľské.
Nahlásiť chybu v článku