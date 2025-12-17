Mimoriadna udalosť: V blízkosti frekventovaného železničného úseku našli výbušný systém

Na železničnej trati medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom došlo k vážnej mimoriadnej udalosti. V blízkosti koľají bol nájdený výbušný systém, čo si okamžite vyžiadalo zásah bezpečnostných zložiek a obmedzenie prevádzky na tomto úseku.

Aktualizované o 11:00- Na trati medzi Šaľou a Trnovcom nad Váhom prerušili dopravu, našla sa tam munícia z druhej svetovej vojny. Na mieste sú pyrotechnici

Na nález upozornil facebookový profil Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR, pričom o situácii ako prvá informovala TV Markíza.

V čase zverejnenia správy nebolo jasné, aký vplyv bude mať situácia na plynulosť vlakovej dopravy ani či dôjde k výraznejším meškaniam spojov. Cestujúci by však mali počítať s možnými komplikáciami a sledovať aktuálne oznamy dopravcov.

Mimoriadne udalosti tohto typu si však zvyčajne vyžadujú prerušenie alebo výrazné obmedzenie premávky, kým bezpečnostné zložky situáciu preveria a odstránia riziko.

Správu budeme aktualizovať.

Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém

