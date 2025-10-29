Mimoriadna udalosť na východe Slovenska: Vlak zrazil človeka, spoje meškajú desiatky minút

Na trati Spišské Vlachy - Krompachy v tejto súvislosti možno očakávať meškania vlakov.

V úseku Spišské Vlachy – Krompachy je prerušená železničná doprava. Obmedzená je od stredajšieho rána, keď v danom úseku došlo k mimoriadnej udalosti.

O situácii informovala Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na sociálnej sieti. „Vlak EN 443 zrazil osobu v koľajisku,“ uviedla ZSSK. Na trati Spišské Vlachy – Krompachy v tejto súvislosti možno očakávať meškania vlakov.

