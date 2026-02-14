Lajčák prehovoril: Odpovedal, či má niečo spoločné s poslednou priateľkou Epsteina so slovenským občianstvom

Exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák odmieta, že by mal niečo spoločné s Karynou Shulyakovou alebo jej údajným slovenským občianstvom. Uviedol to pre TASR v reakcii na koaličnú SNS, ktorá žiada preveriť medializovanú informáciu o tom, že by Shulyaková, posledná partnerka finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, mala slovenským občianstvom disponovať.
„S danou osobou a jej údajným slovenským občianstvom nemám nič spoločné,“ uviedol Lajčák pre TASR.
Požiadavka SNS
SNS žiada ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby zabezpečil preverenie a verejne potvrdil alebo vyvrátil medializovanú informáciu o údajnom slovenskom občianstve Shulyakovej, pôvodom z Bieloruska, ktorej malo z Epsteinovho dedičstva pripadnúť 100 miliónov dolárov, 48 diamantov a viaceré nehnuteľnosti.
V prípade, že naň nemala nárok, žiadajú národniari jeho odňatie a vyvodenie zodpovednosti voči tým, ktorí jej ho pomohli získať. SNS zároveň vyzvala Lajčáka, keďže bol uvedený v zozname osôb, ktoré mali pomáhať Epsteinovi aj po jeho zatknutí, aby sa verejne vyjadril, či sa v jej prípade podieľal na získaní slovenského občianstva.
