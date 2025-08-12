Mimoriadna situácia: Na Slovensku pribúdajú prípady infekčného ochorenia. Hygienici evidujú nové ohniská

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Lučenci zaznamenal v rámci okresu nové ohnisko vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ochorenie sa v uplynulom týždni vyskytlo v obci Podrečany. RÚVZ o tom informoval na webovej stránke.
„Prípad bol vo vekovej skupine 40- až 44-ročných a nebol v epidemiologickej súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na VHA v meste Fiľakovo a okolitých obciach,“ priblížili hygienici.
Nárast prípadov žltačky typu A zaznamenal RÚVZ v okrese Lučenec začiatkom leta. Prvé prípady sa vyskytli vo Fiľakove a okolí, ochorenie malo byť do regiónu dovezené zo zahraničia. Hygienici doposiaľ evidujú aktívne ohniská vo Fiľakove a v obciach Šíd, Tomášovce, Radzovce, Šávoľ a Podrečany, neaktívne ohnisko sa nachádza v obci Bulhary. Celkovo bolo v okrese zaznamenaných vyše 40 prípadov ochorenia.
Hepatitída typu A je prenosné ochorenie, u človeka spôsobuje vírusový zápal pečene. Vírus sa najčastejšie prenáša priamym kontaktom. Choroba sa začína príznakmi pripomínajúcimi chrípku a gastrointestinálnymi príznakmi spojenými s bolesťou brucha, kĺbov, celkovou nevoľnosťou, so zvýšenou teplotou, prítomný býva i tmavý moč. O niekoľko dní sa u väčšiny chorých zjaví žltačka.
Ochorenie sa šíri naprieč Slovenskom
Na východnom Slovensku sa v posledných týždňoch rýchlo šíri vírusová hepatitída typu A, známa ako žltačka. Najviac prípadov hlásia okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Rožňava a Michalovce. Situácia už v niektorých lokalitách viedla k zrušeniu festivalov a iných verejných podujatí. Odborníci upozorňujú, že jedným z účinných spôsobov, ako obmedziť šírenie ochorenia, je zvýšená miera zaočkovanosti.
Hygienici evidujú desiatky nových prípadov, čo zvyšuje riziko pre obyvateľov regiónu aj návštevníkov. Union zdravotná poisťovňa preto odporúča verejnosti prijať preventívne opatrenia, najmä očkovanie a dôsledné dodržiavanie osobnej hygieny.
„Je pravda, že žltačka sa najčastejšie objavuje v oblastiach s nižšími hygienickými štandardmi. To však neznamená, že sa jej nemôžete nakaziť aj vy. Stačí zle umyté ovocie alebo zelenina a vírus sa prenesie. Ak žijete v blízkosti ohnísk nákazy alebo sa radi zúčastňujete letných masových podujatí, očkovanie je rozumnou voľbou,“ uviedla revízna lekárka Union zdravotnej poisťovne Ingrid Dúbravová.
Hepatitída typu A má inkubačnú dobu až 50 dní, počas ktorej môže nakazený nevedomky šíriť vírus. Podľa odborníkov preto hrozí, že o niekoľko týždňov sa ochorenie môže objaviť aj v iných častiach Slovenska.
„V čase, keď sa žltačka šíri rýchlejšie a ovplyvňuje aj spoločenský život, chceme pripomenúť, že našim poistencom poskytujeme príspevok vo výške 50 percent z ceny vakcíny proti hepatitíde typu A alebo kombinovanej vakcíny proti hepatitíde A a B. O príspevok je možné požiadať prostredníctvom mobilnej aplikácie Union alebo online formulára. Stačí priložiť doklad o zaplatení vakcíny,“ spresnila hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.
Podľa revíznej lekárky Dúbravovej je očkovanie vhodné pre dospelých aj deti. Školáci sa už čoskoro vrátia do tried, kde sa vírus môže šíriť ešte rýchlejšie. „Deti sa ponáhľajú cez prestávku na toaletu, no často si už neumyjú ruky. Dotýkajú sa kľučiek a žltačka sa prenáša. Hepatitída typu A dokáže výrazne obmedziť bežný život pacienta – od dlhodobej pracovnej neschopnosti až po hospitalizáciu. Očkovanie je bezpečný a dlhodobo účinný spôsob ochrany pred týmto ochorením a jeho následkami,“ dodala lekárka.
