Mimoriadna situácia na bratislavskom letisku: Lietadlo obkľúčili záchranári a hasiči

Bratislavské letisko zažilo včera rušný večer a manévre, na aké nie je zvyknuté. Jedno z lietadiel spoločnosti Wizz Air bolo po pristátí obkľúčené záchranármi a hasičmi.
O téme informovala Pluska. Najprv sa hovorilo o tom, že pilotovi prišlo zle, no zdroj pre portál údajne prezradil, že riadiaca veža na bratislavskom letisku mala dostať hlásenie o nebezpečnej látke na palube. K stroju mali byť najprv pristavené dva autobusy, no tie údajne odišli naprázdno.
Dve núdzové pristátia
Napokon sa zistilo, že jednému z členov letovej posádky sa počas nedeľného (28. 6.) letu z talianskej Katánie do poľského Gdanska zhoršil zdravotný stav. Lietadlo tak preventívne presmerovali do Bratislavy. Pre TASR to potvrdila letecká spoločnosť Wizz Air. V približne rovnakom čase v nedeľu večer núdzovo pristálo na bratislavskom letisku aj lietadlo s podozrením na technický problém.
„V súlade so stanovenými postupmi sa kapitán rozhodol pre odklonenie na najbližšie vhodné letisko, aby zabezpečil bezpečnosť a pohodu cestujúcich aj posádky. Lietadlo bezpečne pristálo v Bratislave, kde ho privítal zdravotný personál a poskytol pomoc postihnutému členovi posádky,“ uviedol Wizz Air. Doplnil, že po príchode náhradného člena posádky pokračoval let do Gdanska. Odklonenie spôsobilo meškanie nasledujúceho pravidelného letu, potvrdila spoločnosť.
V nedeľu večer núdzovo pristálo na letisku v Bratislave ešte jedno lietadlo. Dôvodom bolo podozrenie na technický problém, potvrdil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek. Po pristátí boli cestujúci bezpečne evakuovaní do priestorov príletovej haly. Kontrolou nezistili žiadne zranenia osôb ani škody na majetku.
Letisku sa darí
Z letiska v Bratislave však v poslednej dobe chodia prevažne dobré správy. Prevádzkové výsledky Letiska M. R. Štefánika rastú trojciferným tempom každý mesiac od začiatku roka. V máji dosiahlo letisko opäť historický rekord, a to 398 639 cestujúcich odbavených na príletoch a odletoch, čo je najvyšší počet odbavených cestujúcich za jediný mesiac od vzniku letiska a zároveň rast o 131 % v porovnaní s májom 2025. V piatok o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.
„Vďaka každomesačnému trojcifernému percentuálnemu rastu je Letisko Bratislava v súčasnosti letiskom s najvyšším rastom medzi letiskami v Európe v kategórii stredne veľkých letísk. Za enormný úspech aktuálne vďačíme najmä rastu pravidelných leteckých spojení po otvorení základne dopravcu Wizz Air v Bratislave či zvýšeniu frekvencií letov u ďalších dopravcov,“ spresnil generálny riaditeľ letiska Dušan Novota.
Počet cestujúcich na bratislavskom letisku rástol v medziročnom porovnaní trojciferným rastom už od januára, a to o 127 %, vo februári pribudlo 151 %, v marci až 163 % a v apríli 145 % cestujúcich. Od začiatku roka do konca mája už letisko odbavilo celkovo 1,438 milióna cestujúcich, čo je medziročný nárast o 142 %.
Počet cestujúcich na letiskách v Európe pritom po konflikte na Blízkom východe stagnuje a podľa štatistík Medzinárodného združenia letísk ACI Europe dokonca prvý raz od pandémie COVID-19 dosiahol negatívne čísla, keď letiská v Európe zaznamenali v apríli priemerný pokles o 0,7 percenta.
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