Od júla sa menia pravidlá sociálneho poistenia: Niektorí Slováci ušetria stovky eur

Sociálna poisťovňa a peniaze

Ilustračná foto: TASR - Radovan Stoklasa/Pexels

Roland Brožkovič
SITA
Niektorí živnostníci budú oslobodení od platenia sociálnych odvodov.

Od 1. júla 2026 sa menia pravidlá sociálneho poistenia pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú v júni schválil parlament, znižuje odvodové zaťaženie nízkopríjmových živnostníkov.

Legislatíva zavádza príjmový test, upravuje tiež vznik a zánik povinného poistenia. Povinné poistenie už pritom nevznikne každej osobe, ktorá má oprávnenie na podnikanie, ako to vyplývalo z predchádzajúcej legislatívy. Ktorí živnostníci budú oslobodení od platenia sociálnych odvodov, priblížila Sociálna poisťovňa.

Zásadnou novinkou novelizovanej legislatívy je príjmový test, vďaka ktorému časť živnostníkov nebude musieť po novom platiť sociálne odvody. Povinné poistenie nevznikne tým SZČO, ktorých príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti nepresiahne 10,5 násobok sumy životného minima. V tomto roku je hranica stanovená na 2 876,90 eura. Limit sa bude každý rok zvyšovať podľa rastu životného minima.

Platia aj odvodové prázdniny

„Rovnako to platí aj pre SZČO, ktoré daňové priznanie nepodali z dôvodu, že ho neboli povinné podať, keďže ich príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. za rok 2025 nepresiahli sumu 2 876,90 eura,“ priblížila Sociálna poisťovňa.

Budova Sociálnej poisťovne
Ilustračná foto: TASR – Radovan Stoklasa

Poisťovňa pripomenula, že pre začínajúcich podnikateľov tiež platia takzvané odvodové prázdniny. Počas prvých šiestich mesiacov od začiatku podnikania totiž nemusia platiť poistné. Po uplynutí tejto doby budú platiť nižšie odvody, pre rok 2026 je to 131,34 eura mesačne.

Príjem SZČO bude Sociálna poisťovňa aj naďalej posudzovať k 1. júlu, alebo k 1. októbru, ak mala SZČO predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. „Ak príjem SZČO za predchádzajúci kalendárny rok presiahne zákonom stanovenú hranicu príjmu, povinné poistenie vznikne alebo bude pokračovať aj naďalej. Povinné poistenie 1. júla vzniká aj takej SZČO, ktorá predchádzajúci kalendárny rok nebola SZČO a zároveň jej neplynie lehota na vznik povinného poistenia (tzv. odvodové prázdniny),“ spresnila poisťovňa.

Príjmový test

Živnostníkom, ktorí podnikali už pred 1. januárom 2026 a v podnikaní pokračujú, Sociálna poisťovňa vykoná príjmový test k 1. júlu, alebo v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania k 1. októbru, a to podľa dosiahnutého príjmu za predošlý rok.

„Prechodovým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2025 v riadnom termíne a nie sú k 30. júnu 2026 povinne poistené, vzniká povinné poistenie 1. júla 2026, ak ich príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2025 bol vyšší ako 2 876,90 eura. V opačnom prípade im povinné poistenie 1. júla 2026 nevznikne,“ spresnila Sociálna poisťovňa.

Takzvaným prechodovým SZČO, ktoré podali daňové priznanie za rok 2025 v riadnom termíne a sú k 30. júnu 2026 povinne poistené, bude toto poistenie pokračovať naďalej, ak ich príjem z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti za rok 2025 presiahol stanovený limit 2 876,90 eura. Ak hranicu nepresiahli, na konci júna im povinné poistenie zanikne.

Povinné poistenie od 1. júla 2026 vznikne aj takým prechodovým SZČO, ktoré vlani neboli oprávnené na výkon alebo prevádzkovanie samostatne zárobkovej činnosti alebo nevykonávali zárobkovú činnosť ako SZČO bez oprávnenia (umelci, autori). Informácie pre SZČO o povinnom poistení od 1. júla sú aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Nájsť tu možno aj webovú kalkulačku na informatívny výpočet poistného.

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