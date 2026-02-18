Hannah Montana sa po 20 rokoch vracia: Miley Cyrus potvrdila špeciálnu epizódu, vyjde už čoskoro

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
Hannah Montana sa vracia na obrazovky v špeciálnej jubilejnej epizóde.

Prešlo 15 rokov, odkedy Disney Channel odvysielal poslednú epizódu obľúbenej šou o speváčke, ktorá žila dvojitý život ako medzinárodná superstar a obyčajné dievča zároveň. Príbeh sa dostal aj do Česka a na Slovensko a tak nie div, že diváci budú vo vytržení, hoci sú už dnes dospelí.

Seriál Hannah Montana odvysielal prvú epizódu v roku 2006 a tak prešlo neuveriteľných 20 rokov od jeho premiéry. Včera nielen Disney+, ale aj samotná Miley Cyrus zverejnili na sociálnych sieťach krátku upútavku potvrdzujúc špeciálnu epizódu seriálu Hannah Montana, ktorá bude darčekom pre divákov pri príležitosti takéhoto dlhého výročia.

Čo môžu diváci čakať

Najviac detailov sa zatiaľ podarilo získať portálu Deadline. Podľa ich informácií špeciál, ktorý vyjde na Disney+ 24. marca, sa bude natáčať pred živým štúdiovým publikom a jeho súčasťou bude exkluzívny rozhovor s Miley Cyrus, ktorý bude moderovať Alex Cooper, americká podcastová tvorkyňa, ktorá spoluvytvára a moderuje Call Her Daddy, týždenný komediálny a poradenský podcast na Spotify.

Cyrus sa vráti k momentom, hudbe a spomienkam, ktoré definovali jednu éru. Diváci sa dočkajú doteraz nezverejnených archívnych záberov, pričom ožijú aj niektoré z najpamätnejších kulís z Hannah Montany – vrátane obývačky rodiny Stewartovcov a legendárneho šatníka Hannah Montany.

