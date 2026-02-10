Migaľ už nemá ani podporu svojich: Pri hlasovaní dnes nastala zmena, má ísť o „zdvihnutý prst“

Koaliční partneri mu chceli vyslať signál, že nie sú spokojní s jeho prácou.

Poslanci koaličných strán Hlas-SD a SNS sa pri hlasovaní v Národnej rade (NR) SR o návrhu na odvolanie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (nezávislý) neprezentovali. Na rozdiel od iných opozičných návrhov tak neboli proti jeho odvolaniu.

Migaľ vo funkcii zostal, keďže opozícia nemá dosť hlasov na vyslovenie nedôvery členovi vlády, koaliční partneri mu však chceli vyslať signál, že nie sú spokojní s jeho prácou. Uviedli to v utorok po hlasovaní predstavitelia obidvoch strán. „Tak ako sme avizovali, nevyslovili sme nedôveru pánovi ministrovi Migaľovi. Neprezentovali sme sa ani my, ani poslanci SNS. Berieme to ako zdvihnutý prst k tomu, čo sa na ministerstve deje,“ vysvetlil predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD).

Ide o varovanie

Pripomenul, že Migaľ sa do funkcie ministra dostal minulý rok po tom, ako odišiel z Hlasu-SD a na svoj post bol v rámci riešenia problémov v koalícii nominovaný stranou Smer-SD. Podľa Rašiho chceli upozorniť, že jeho prácu a to, čo sa deje na ministerstve, budú ďalej sledovať.

„Zdvihnutý prst znamená, že sme neboli proti vysloveniu nedôvery pánovi ministrovi Migaľovi a uvidíme, čo sa bude diať. A keby to takto pokračovalo, tak to bude mať aj dôsledky,“ dodal Raši. „Stále sme tvrdili, že žiaden z členov vlády nebude odvolaný. Ale od začiatku sa avizovalo, že je pravdepodobné, že nie úplne všetci ministri alebo členovia vlády dostanú všetky koaličné hlasy proti. A to sa presne stalo,“ uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.

Strana má podľa neho viacero výhrad voči ministrovi Migaľovi. Zároveň im však záleží na stabilite vlády a nechcú ju „rozkývať“. „Odvolanie koaličného ministra je ťažko za červenou čiarou. Ale je to nejaké gesto, že nie sme úplne spokojní s prácou niektorých ľudí,“ doplnil Michelko.

